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Kara Havacılık Komutanlığı'nda FETÖ soruşturması: 63 gözaltı kararı

Ankara'da, Kara Havacılık Komutanlığı bünyesinde FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 48 pilot ve bu kişileri örgüt adına yönetip yönlendiren 15 sivil mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi. Pilotlardan 46'sının halen helikopter pilotu olarak aktif görev yaptığı belirtildi.

Kara Havacılık Komutanlığı'nda FETÖ soruşturması: 63 gözaltı kararı

Ankara'da, Kara Havacılık Komutanlığı bünyesinde FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 48 pilot ve bu kişileri örgüt adına yönetip yönlendiren 15 sivil mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi. Pilotlardan 46'sının halen helikopter pilotu olarak aktif görev yaptığı belirtildi.

30 Ocak 2019 Çarşamba 10:31
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Kara Havacılık Komutanlığı'nda FETÖ soruşturması: 63 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Kara Havacılık Komutanlığı'nda görev yapan şüpheli pilotların, FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi. Soruşturma kapsamında, FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 3'ü pilot albay, 4'ü pilot yarbay, 4'ü pilot binbaşı, 9'u pilot yüzbaşı, 27'si pilot üsteğmen, 1'i teğmen olmak üzere toplam 48 şüpheli ile bu askerleri örgüt adına yönetip, yönlendiren 15 sivil mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi. Toplam 63 şüpheliden büyük bölümü, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. 48 pilottan 46'sının halen helikopter pilotu olarak aktif görev yaptığı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kara Havacılık KomutanlığıFETÖOperasyonSoruşturma
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