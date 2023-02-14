Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.505,34
ALTIN
1.125,65
DOLAR
18,85
STERLİN
22,96
EURO
20,26
Mamak Belediyesi 54 adet daire satıyor
Mamak Belediyesi 54 adet...
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sözleşmeli...
Halkbank'tan Hesap Sahiplerine Çağrı
Halkbank'tan Hesap Sahiplerine Çağrı
Beykent Üniversitesi 20 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor
Beykent Üniversitesi 20 Araştırma...
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kara avcılığı ülke genelinde durduruldu

14 Şubat 2023 Salı 16:39
Kara avcılığı ülke genelinde durduruldu

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde hasara neden olan deprem afeti nedeniyle kara avcılığının Türkiye genelinde ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğu bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"20 Ağustos 2022 ile 05 Mart 2023 tarih aralığını kapsayan 2022-2023 Av Dönemi, yaban hayatı ve yaşam alanlarının deprem felaketinden olumsuz etkilenmesi nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığınca yeniden değerlendirildi. Bu kapsamda, ülkemizin önemli doğal kaynaklarından olan av ve yaban hayatının korunması maksadıyla 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun 5. ve 12. maddeleri gereği, kara avcılığının bugünden itibaren durdurulması kararlaştırıldı."

AA

Anahtar Kelimeler:
Kara Avcılığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sosyal medyada deprem provokasyonu yapan 531 hesap yöneticisi tespit edildi
Sosyal medyada deprem provokasyonu yapan 531 hesap yöneticisi tespit edildi
Güney Koreli arama kurtarma ekibi, 73 yıllık minnetin azmiyle çalıştı
Güney Koreli arama kurtarma ekibi, 73 yıllık minnetin azmiyle çalıştı
Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı ve fırtına uyarısı
Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı ve fırtına uyarısı
İletişim Başkanı Altun: Ülkemiz dayanışma ruhu içerisinde bu büyük felaketin de üstesinden gelecektir
İletişim Başkanı Altun: Ülkemiz dayanışma ruhu içerisinde bu büyük felaketin de üstesinden gelecektir
İskenderun'dan 180 depremzede gemiyle İzmir'e getirildi
İskenderun'dan 180 depremzede gemiyle İzmir'e getirildi
Diyarbakır'da çadır kentler ve toplanma alanları dezenfekte ediliyor
Diyarbakır'da çadır kentler ve toplanma alanları dezenfekte ediliyor
Türkiye'ye Avrupa'dan kara yoluyla gönderilen yardımlar Edirne'de tasnif ediliyor
Türkiye'ye Avrupa'dan kara yoluyla gönderilen yardımlar Edirne'de tasnif ediliyor
Türk Kızılay'ın atölyelerinde çadır üretimi aralıksız sürüyor
Türk Kızılay'ın atölyelerinde çadır üretimi aralıksız sürüyor
Limak, Hatay'da 4 bin kişinin barınacağı 2 konteyner kent kurulumuna başladı
Limak, Hatay'da 4 bin kişinin barınacağı 2 konteyner kent kurulumuna başladı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi