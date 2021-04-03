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Kapıkule’de 24 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı’nda 32 kilo külçe altın ve tarihi eserler ile elektronik eşyaların da aralarında bunduğu 24 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

03 Nisan 2021 Cumartesi 13:51
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Kapıkule’de 24 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi

EDİRNE - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin son birkaç gün içinde Kapıkule Sınır Kapısı’nda düzenledikleri operasyonlarda, yurda kaçak olarak sokulmak istenen külçe altın, uyuşturucu , yüksek teknoloji ürünleri, elektronik eşya, kürklerin de aralarında bunduğu piyasa değeri yaklaşık 24 milyon lira olan kaçak eşya ele geçirildi.

Gümrük muhafaza ekipleri ülkeye giriş yapan bir yolcu otobüsünde şüphe üzerinde arama yaptı. Aramada, otobüsün arka lastik kısmına yapılmış özel bölmede 32 kilo külçe altın ve 49 altın sikke ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltın alındı.

Ülkeye giriş yapan ve boş olduğu beyan edilen bir TIR da gümrük muhafaza ekiplerince narkotik dedektör köpekler ile aramaya alındı. Aramada özel bir düzenek ile yedek lastiğe bağlanan 5 kilo esrar bulundu. TIR sürücüsü gözaltına alındı.

Kapıkule’de riskli görülen araçlarda x-ray cihazı ile yapılan kontrollerde ise toplam 1200 bilgisayar işlemcisi, ekran kartı, akıllı saat, 3 bin 315 kulaklık, 586 şarj cihazı, 56 cep telefonu, bini aşkın oto yedek parçası, 1400 nargile marpucu, 750 e-sigara ve aksamı, 451 puro ele geçirildi.

Ekipler, Kapıkule’de doğal yaşam ve kültür varlıklarını hedef alan kaçakçılara da göz açtırmadı. Yapılan operasyonlarda 15 kilo ağırlığında doğal kehribar taşı, 500 kürk ve 531 sikke ele geçirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KapıkuleKaçak Eşya
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