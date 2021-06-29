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Kapıköy, İran'a takıldı

Van'ın İran'a açılan ve pandemi nedeniyle 14 ay kapalı olan Kapıköy Gümrük Kapısı mayıs ayında açıldı

29 Haziran 2021 Salı 12:42
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Kapıköy, İran'a takıldı

VAN (DHA)

Van'ın İran'a açılan ve pandemi nedeniyle 14 ay kapalı olan Kapıköy Gümrük Kapısı mayıs ayında açıldı. Ancak İran tarafının kapılarını açmaması nedeniyle esnafın büyük ümitlerle beklediği İranlılar kente gelemedi. Hala vaka sayılarının yüksek olduğu İran'da bilim kurulu tarafından geçişlere onay çıkmadığı belirtildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, geçen yıl 23 Mart'ta, Van'a 90 kilometre uzaklıktaki Saray ilçesinden İran'a açılan Kapıköy Gümrük Kapısı giriş-çıkışlara kapatıldı. Pandeminin henüz başlarında İran'da vaka sayılarının artması sınır kenti Van'da da endişe yaratırken, sınır kapısı 14 ay kapalı tutuldu. 18 Mayıs'ta Türkiye tarafından sınır kapısının açılmasıyla kent ekonomisini büyük ölçüde canlandıran İranlıların kente geleceği umudu ise esnaf tarafından seviçle karşılandı. Ancak İran tarafının hala kapılarını açmaması nedeniyle turistler ülkeye giriş yapamadı.

İran'da 18 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından beklentinin aksine açılmayan kapısından sadece çifte vatandaşlar, iş insanları ile öğrenciler geçiş yapabiliyor. Her yıl binlerce turistin tercih ettiği Van'da otellerin doluluk oranları da yüzde 30'larda kaldı.

İRAN'DA ALARM DURUMU SÜRÜYOR

İran'da halen vaka ve ölüm sayılarının fazla olması nedeniyle kentte alarm durumu sürüyor. Vaka sayısının fazla olduğu ve kırmızı kategorideki bazı kentler arasında geçişlerin yasak olduğu belirtildi. Ülkede şubat ayında başlanan aşılamada 70 yaş üstü kişilerin aşılanmasına devam ediliyor. Türkiye tarafından açılan Kapıköy Gümrük Kapısı'nın İran tarafından henüz ülkenin bilim kurulundan onay çıkmadığı için kapalı tutulduğu belirtildi. 

KAPIKÖY BOMBOŞ

Kapıköy Gümrük Kapısı'nda şoförlük yapan İsmail Atlı, "Daha önceleri buralar bayram havasıydı, 100-150 araç bu sınır kapısında çalışıyordu. Türkiye kapılarını açtı fakat İran tarafı açmadı. Şu anda sadece iş insanları, çifte vatandaşlar ve öğrenciler gelip gidebiliyor. Çok sevinçliydik Türkiye tarafı açınca fakat umduğumuz gibi olmadı. Şu anda buralar bomboş" dedi.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KapıköyİranVanGümrükönce Vatan
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