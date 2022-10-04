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Kapadokya'ya eylülde 571 bin 960 ziyaretçi

04 Ekim 2022 Salı 14:10
Kapadokya'ya eylülde 571 bin 960 ziyaretçi

NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'yı, eylül ayında, 571 bin 960 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Nevşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nce açıklanan verilere göre, Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Ürgüp Müzesi, Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Karanlık, El Nazar ve Gülşehir St. Jean Kiliseleri, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Mazı ve Tatlarin yer altı şehirleri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyeri, Gülşehir Açık Saray Harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ni eylülde 571 bin 960 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri geçen yılın eylül ayında ise 288 bin 213 turist gezmişti. 

Öte yandan bu yılın ocak-eylül döneminde Kapadokya'yı ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı da 3 milyon 116 bin 993 oldu. Geçen yılın aynı döneminde ise bölgede, 1 milyon 571 bin 545 yerli ve yabancı turist ağırlanmıştı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KapadokyaNevşehirZiyaretçi
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