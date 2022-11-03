Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.098,48
ALTIN
968,30
DOLAR
18,62
STERLİN
20,98
EURO
18,18
PTT A.Ş.'den Çankaya'da daire satışı
PTT A.Ş.'den Çankaya'da daire...
Trabzon Havalimanı'nda unutulan eşya açık artırmaya çıkıyor
Trabzon Havalimanı'nda unutulan eşya...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 40 Uzman Yardımcısı alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler...
Denizli Büyükşehir Belediyesi akaryakıt ve servis istasyonu alanını ihaleyle satacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi akaryakıt...
Selçuklu Belediyesi'nden arsa satış ihalesi
Selçuklu Belediyesi'nden arsa satış...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kapadokya'ya ekimde 510 bin 947 ziyaretçi

03 Kasım 2022 Perşembe 14:59
Kapadokya'ya ekimde 510 bin 947 ziyaretçi

NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini, ekim ayında 510 bin 947 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Nevşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nce açıklanan verilere göre, Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Ürgüp Müzesi, Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Karanlık, El Nazar ve Gülşehir St. Jean Kiliseleri, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Mazı ve Tatlarin yer altı şehirleri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyeri, Gülşehir Açık Saray Harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ni geçen ay 510 bin 947 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri, geçen yılın Ekim ayında 346 bin 112 turist ziyaret etmişti.

Öte yandan bu yılın Ocak- Ekim döneminde Kapadokya'yı ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı, 3 milyon 627 bin 940 oldu. Geçen yılın aynı döneminde, bölgede 1 milyon 917 bin 657 yerli ve yabancı turist ağırlanmıştı

DHA

Anahtar Kelimeler:
KapadokyaZiyaretçi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kum ocağında göçük; 1 çocuk ağır yaralı
Kum ocağında göçük; 1 çocuk ağır yaralı
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon 550 bin lira ceza
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon 550 bin lira ceza
Diyanet'ten 81 ilde eş zamanlı deprem tatbikatı
Diyanet'ten 81 ilde eş zamanlı deprem tatbikatı
1915 Çanakkale Köprüsü'ne 'Yılın En Başarılı Projesi' ödülü
1915 Çanakkale Köprüsü'ne 'Yılın En Başarılı Projesi' ödülü
Bakan Kurum: 'İklim Kanunu', ülkemizi model ülke yapacak
Bakan Kurum: 'İklim Kanunu', ülkemizi model ülke yapacak
Büyükelçi Meyer-Landrut: Biyoçeşitliliği korumak çok önemli
Büyükelçi Meyer-Landrut: Biyoçeşitliliği korumak çok önemli
Bakan Yanık: ŞÖNİM'lerimizde 1 milyon 285 bin 490 kişiye hizmet verdik
Bakan Yanık: ŞÖNİM'lerimizde 1 milyon 285 bin 490 kişiye hizmet verdik
Aydın'da 133 öğrenci ve 45 sporcu, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu
Aydın'da 133 öğrenci ve 45 sporcu, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu
Ege'de batan bottaki kayıp göçmenlerden birinin cesedine ulaşıldı
Ege'de batan bottaki kayıp göçmenlerden birinin cesedine ulaşıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول