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Kapadokya'da bayram tatilinde doluluk oranı yüzde 85'e ulaştı

26 Nisan 2022 Salı 11:08
Kapadokya'da bayram tatilinde doluluk oranı yüzde 85'e ulaştı

NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da, Ramazan Bayramı öncesi otellerde rezervasyon yaptıranların oranı, yüzde 85'lere ulaştı. Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeler Derneği (KAPTİD) Başkanı Teyfik Ölmez, "Bu bizim için sezon öncesi iyi bir haber, işletmeler için de can suyu oldu" dedi.

Kapadokya'daki otellerde, Ramazan Bayramı öncesi rezervasyon hareketliliği yaşanıyor. Bayramı Kapadokya'da geçirmek isteyenler, rezervasyonlarını yaptırırken, doluluk oranı ise yüzde 85'leri buldu. Talepten memnun olduklarını dile getiren KAPTİD Başkanı Ölmez, "Kapadokya'da bayram hareketliliği başladı. Otellerde doluluk oranları yüzde 80-85’e ulaştı. Bu bizim için sezon öncesi iyi bir haber. İşletmeler için de can suyu oldu. Bayram denilince özellikle iç pazarda bir hareketlenme yaşanıyor. Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlerden bölgeye ciddi bir ilgi var. İç pazar zaten Kapadokya için çok değerli. Bölgedeki işletmecilerde iç pazarın ne denli önemli olduğunun farkında olarak misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için çaba harcıyorlar” diye konuştu.

Otel işletmecisi Numan Atak ise "Rezervasyonları haftalar öncesinde gelmeye başladı. Göreme’de doluluk oranında ciddi artış var. 1 Mayıs’tan itibaren Kapadokya bölgesi 1 haftalık süreçte yoğun geçeceğe benziyor. Yabancı turistlerde ağırlıklı olarak son günlerde Güney Amerika ağırlıklı misafirlerimiz var. ABD'li ve Avrupalı misafirlerimiz var. Bu arada Körfez ülkelerinden de turist bekliyoruz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KapadokyaBayram Tatili
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