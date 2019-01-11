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Kamyonet şarampole uçtu: 4 yaralı

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, 15 metreden şarampole uçan kamyonetteki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kamyonet şarampole uçtu: 4 yaralı

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, 15 metreden şarampole uçan kamyonetteki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

11 Ocak 2019 Cuma 13:50
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Kamyonet şarampole uçtu: 4 yaralı

MANİSA - Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında, Selimiye Mahallesi Makas Mevkii'nde meydana geldi. Sarıgöl'den Buldan yönüne giden Özer Çil, kullandığı 20 ASP 48 plakalı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan kamyonet, 15 metrelik şarampole uçtu. Kazada sürücü Özer Çil ile araçtaki Arife Çil, Ayşe Kırer ve Betül Sena Kırer (12) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KamyonetKaza
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