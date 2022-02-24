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Kamu Başdenetçisi Malkoç: CİMER'e 1 yılda 8 milyon başvuru iletildi

24 Şubat 2022 Perşembe 12:46
Kamu Başdenetçisi Malkoç: CİMER'e 1 yılda 8 milyon başvuru iletildi

TEKİRDAĞ - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) 1 yılda 8 milyona yakın başvuru yapıldığını belirterek, "Halkımız bu müesseseleri, bu müracaat yollarını iyi kullanıyor çünkü 2021 yılında o bahsettiğimiz kurumlara başta CİMER olmak üzere 8 milyona yakın başvuru iletilmiştir" dedi.

Kamu Başdenetçisi Malkoç, 2 gün sürecek Tekirdağ'daki temaslarına Vali Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret ederek başladı. Ziyarette konuşan Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun, halkın sorunlarını mahkemesiz çözmek için kurulduğunu belirterek, "Ortaya çıkan sorunları yargısız çözmek için mahkemesiz çözmek için birçok müesseseler, kurumlar ihdas edilmiştir. Halkın başvurabileceği kurumlar oluşturulmuştur. İşte Kamu Denetçiliği Kurumu bunlardan bir tanesi. Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu veya CİMER diye bilinen kurum bunlardan bir tanesi. Bunları memnuniyet ile ifade ediyorum çünkü bu kadar çeşitli ve niteliği yüksek kamu hizmetlerinin yanında halkın derdini anlatabileceği, karşılaştığı sorunlara ilişkin şikayet mercilerinin çoğalması fevkalade önemlidir" diye konuştu.

CİMER'e 1 yılda 8 milyona yakın başvuru geldiğini kaydeden Malkoç, "Halkımız da bu müesseseleri, bu müracaat yollarını iyi kullanıyor çünkü 2021 yılında o bahsettiğimiz kurumlara başta CİMER olmak üzere 8 milyona yakın başvuru iletilmiştir. Demokrasinin özelliği nedir? Halkın taleplerinin idareciler tarafından dinlenilmesi, kulak verilmesi ve sorunların idarecilere iletilmesi. İşte Kamu Denetçiliği Kurumu gibi CİMER gibi bu gibi kurumlar aynı zamanda demokrasinin gerçek manada uygulanmasının birer aracıdır" dedi.

Şeref ​Malkoç, bugün kentte ziyaretlerde bulunduktan sonra yarın kamu denetçilerinden oluşan heyetle birlikte 'Ombudsman Halka Buluşuyor' programına katılacak. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kamu Başdenetçisi MalkoçCİMER
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