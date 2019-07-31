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Kampanyada imza sayısı 100 bine yaklaştı

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki, turkuaz rengi ve beyaz kumsalı ile dünyaca ünlü Salda Gölü'ne yapımı planlanan 140 bin 496 metrekarelik Millet Bahçesi projesine karşı başlatılan kampanyada, imza sayısı 100 bine yaklaştı.

Kampanyada imza sayısı 100 bine yaklaştı

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki, turkuaz rengi ve beyaz kumsalı ile dünyaca ünlü Salda Gölü'ne yapımı planlanan 140 bin 496 metrekarelik Millet Bahçesi projesine karşı başlatılan kampanyada, imza sayısı 100 bine yaklaştı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:43
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Kampanyada imza sayısı 100 bine yaklaştı

ANTALYA - Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine ait Sosyal Donatıları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi ihalesi, bugün saat 15.00'te İstanbul'da yapılacak. İhalenin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Yeşilovalı 5 kişi adına Isparta İdare Mahkemesi'ne açılan davanın avukatlarından Münip Ermiş, projenin toplamda 140 bin 496 metrekarelik iki alanı kapsadığını açıkladı.

Birinci alanın, Salda Gölü'nün güneydoğusundaki Kayadibi'nden başlayıp, Yeşilova ilçe merkezinden Yeşilova Belediyesi'ne ait halk plajını da içine alarak orman kampına kadar uzadığını belirten Ermiş, ikinci kısmınsa kamuoyunun 'Saldivler' ya da 'Maldivler' diye adlandırdığı Salda köyü sınırındaki beyaz kumsal ve turkuaz rengin en yüksek olduğu bölgeden Doğanbaba köyüne kadar olduğunu söyledi.

Münip Ermiş, ihaleye çıkarılan uygulama projelerine göre iki kısımda toplam 4 bin 413 metrekarenin üzerinde yapı bulunduğunu söyledi. Ermiş, projedeki yapıları şöyle sıraladı:

"Projenin ilk kısmında 42'şer metrekarelik 6 büfe, 70'şer metrekarelik 4 giyinme- soyunma kabini, 79'ar metrekarelik 2 kafe, 125'şer metrekarelik 2 mescit, 332 metrekarelik 1 millet kıraathanesi, 65'şer metrekarelik 2 yönetici birimi, 100'er metrekarelik 5 tuvalet, 77 metrekarelik sağlık birimi, 109 metrekarelik mutfak, 72 metrekarelik bulaşıkhane, 141 metrekarelik oturma birimi ve 71 metrekarelik 2 satış birimi gibi yapılar bulunuyor. İkinci kısımda da yine 41 metrekarelik büfe, 69'ar metrekarelik 2 giyinme- soyunma kabini, 79'ar metrekarelik 2 kafe, 125 metrekarelik mescit, 332 metrekarelik kıraathane, 64 metrekarelik yönetici birimi, 100'er metrekarelik 3 tuvalet, 77 metrekarelik sağlık birimi, 141 metrekarelik oturma alanı, 41 metrekarelik 3 satış birimi, mutfak, bulaşıkhane gibi yapılar var."

İMZA SAYISI 100 BİNE YAKLAŞTI

Diğer yandan projeye karşı çıkan CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in change.org.tr üzerindeki imza kampanyasına 100 bine yakın kişi destek verdi. Kampanyada, "Önümüzde Uzungöl gibi çok kötü bir örnek bulunmaktadır. Türkiye'nin en güzel doğa harikalarından biri olan Trabzon ilinin simgesi Uzungöl'ün çevresindeki yapılaşma nedeniyle nasıl kirlendiği ve manzarasının yok olduğu herkesin malumudur. Salda Gölü'nün çevresinde yapılacak olan bir yapılaşma, gölün tüm orijinalitesini ve doğal yapısını bozacaktır. Salda Gölü çevresinde herhangi bir yapılaşma, doğa katliamına yol açmakla eşdeğerdir. Millet Bahçesi adı altında yapılması planlanan proje derhal durdurulmalıdır" denildi.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Salda GölüMillet BahçesiBurdur
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