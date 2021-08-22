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Kahramanmaraş’ta 3 dönüm arsa satılacak

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22 Ağustos 2021 Pazar 10:37
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Kahramanmaraş’ta 3 dönüm arsa satılacak

Mülkiyeti Onikişubat Belediyesine ait Kahramanmaraş Kılavuzlu Mahallesi 9080 ada 1 nolu parselde kayıtlı 3195,59 m2 yüzölçümlü tam taşınmaz satılacaktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ihale 01 EYLÜL 2021 Çarşamba günü saat 14:10 'da  Cumhuriyet Mah. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bul. No:134/A Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen Toplantı Salonunda ''Açık Artırma Usulü İhale Yoluyla'' yapılacaktır.

İhale ile satılacak olan taşınmazın Muhammen Bedeli 1.438.015 TL, Geçici Teminat Bedeli 43.141 TL olup, geçici teminat bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır.

İhale ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler buradan ulaşabilir.

İLAN.GOV.TR

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