Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.412,64
ALTIN
1.121,25
DOLAR
18,92
STERLİN
22,73
EURO
20,18
Diyanet İşleri Başkanlığı 4/B Sözleşmeli 80 Personel alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 4/B...
Bartın Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Bartın Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...
Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Beykent Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Beykent Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Karasu Belediyesi Zabıta Memuru alacak
Karasu Belediyesi Zabıta Memuru...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kahramanmaraş'taki Yeşilgöz Gölü'nün rengi depremlerin ardından değişti

Kahramanmaraş'ın doğal güzellikleri arasında yer alan turkuaz renkli Yeşilgöz Gölü, 6 Şubat'taki depremlerin ardından bulanıklaştı.

07 Mart 2023 Salı 14:11
Kahramanmaraş'taki Yeşilgöz Gölü'nün rengi depremlerin ardından değişti
Kahramanmaraş

Kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesi'nde bulunan gölün rengi, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kahverengiye dönüştü.

Göldeki suyun renk değişimi, daha önce aynı açıdan dron ile çekilen Anadolu Ajansının (AA) arşiv görüntüleriyle şimdiki görüntülerin karşılaştırılmasıyla daha iyi anlaşıldı.

"Göl karstik bir su kaynağı"

Jeoloji mühendisi Mehmet Kuruçay, AA muhabirine, Yeşilgöz Gölü'nün karstik bir su kaynağı olduğunu belirtti.

Karstik kaynakların etrafında bulunan, karstik boşluklarda zaman içinde biriken kil malzemelerin deprem sırasında sarsıntı dolayısıyla kaynağın aktığı kısımlara, kanallara dolduğunu, bulandığını anlatan Kuruçay, "Bunun haricinde kaynaklar bir müddet kaybolur, su yön değiştirir. Su, karstik boşlukları ve mağaraları doldurur, ondan sonra tekrar çıktığı noktadan tekrar akar." diye konuştu.

Yeşilgöz ve çevresindeki kaynaklarda da benzer durum yaşandığını belirten Kuruçay, "Bunun için telaşlanacak bir şey yok, bu depremden dolayı olan bir hadisedir. Endişelenmeye gerek yok, bu kaynaklar eski halini alacaktır. Bünyesine aldıkları kil ve rüsubatları deşarj ettikten sonra, dışarı attıktan sonra tekrar eski haline gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Çok şiddetli depremlerle karşı karşıya kaldık"

Tekir Mahallesi Muhtarı Ali Akkoyun ise Yeşilgöz Gölü'nün doğa harikası bir yer olduğunu söyledi.

Çok şiddetli depremlerle karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Akkoyun, depremlerin ilk günlerinde su kaynağının seviyesinin düştüğünü dile getirdi.

Gölü yeniden turkuaz renkte görmeyi arzu ettiklerini belirten Akkoyun, "Yeşilgöz şimdi bulanık, çamur göz oldu. Yine de akması bizleri mutlu etti." dedi.

Akkoyun, bölgedeki artçı sarsıntıların devam ettiğini belirterek, suyun yavaş yavaş akmaya başladığını söyledi.

Yeşilgöz Gölü'nü ziyaret eden vatandaşlardan Necmettin Küpeli de "Çamurlu bir şekilde akıyor. Tabii burayı görünce üzüntü içerisindeyiz. Artçı depremler azalırsa inşallah düzelmesini bekliyoruz." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yeşilgöz GölüKahramanmaraş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı'nda depremle oluşan hasar havadan görüntülendi
Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı'nda depremle oluşan hasar havadan görüntülendi
Sağlık Bakanı Koca: Hatay'da şebeke suyu temizlik amaçlı kullanılabilir
Sağlık Bakanı Koca: Hatay'da şebeke suyu temizlik amaçlı kullanılabilir
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, son üç depremin "500 yılın en büyüğü" olduğunu söyledi
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, son üç depremin "500 yılın en büyüğü" olduğunu söyledi
Türkiye İzcilik Federasyonundan afetzedeler için fırtınaya karşı "çadır güvenliği" uyarısı
Türkiye İzcilik Federasyonundan afetzedeler için fırtınaya karşı "çadır güvenliği" uyarısı
Kahramanmaraş'ta yıkılan toptancılar sitesi Mehmetçiğin kurduğu çadırlarda hizmet verecek
Kahramanmaraş'ta yıkılan toptancılar sitesi Mehmetçiğin kurduğu çadırlarda hizmet verecek
Mardin'de PKK operasyonunda patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu
Mardin'de PKK operasyonunda patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu
Yapılandırma düzenlemesinde depremzedelere yönelik ek uygulamalar öngörülüyor
Yapılandırma düzenlemesinde depremzedelere yönelik ek uygulamalar öngörülüyor
Enkazdan çıkarılan hurdaya dönmüş araçlar sahiplerini bekliyor
Enkazdan çıkarılan hurdaya dönmüş araçlar sahiplerini bekliyor
Adıyaman'da enkaz kaldırma ve binaların yıkım işlemleri sürüyor
Adıyaman'da enkaz kaldırma ve binaların yıkım işlemleri sürüyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi