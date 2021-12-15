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Kahramanmaraş'ta doktorlardan iş bırakma eylemi

15 Aralık 2021 Çarşamba 11:53
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Kahramanmaraş'ta doktorlardan iş bırakma eylemi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta acil servislerde görevli doktorlar dışında 1200 doktor iş bırakma eylemi yaptı.

Kahramanmaraş Valiliği, il genelinde siyasi partiler yapacağı programlar ile toplum yararına yapılacak etkinlikler dışındaki tüm açık hava toplantılarını yasaklaması nedeniyle iş bırakan doktorlar, KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin kantinin de bir araya geldi. Burada bir açıklama yapan Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Lütfi Tiyekli, son günlerde doktorların özlük haklarına yapıldığı iddia edilen iyileştirmelere dair algı operasyonları yapıldığını, özlük hakları hakkında iyileştirme yapıldığı iddialarının doğru olmadığını söyledi.

Doktorların, aldıkları eğitimin ve verdikleri emeğin karşılığını alamadığını, ek ödeme veya döner sermaye adı altında yapıldığı iddia edilen ödemeler ile doktorların ancak diğer eşdeğer statüdeki kamu çalışanlarının sabit aldığı maaş kadar ücret alabildiğini kaydeden Tiyekli, ,öyle devam etti:

"Tıp fakültesi hastanelerinde hem eğitim hem sağlık hizmeti veren meslektaşlarımızın aldıkları ücretler hekim statüsünde dahi olmayıp, katsayıları öğretmenlerimizin özlük hakları ile değerlendirilmektedir. Öğretim üyelerimizi bu eğitim yuvalarında tutmamız imkansız hale gelecektir. Serbest piyasa şartları ile çalışmak zorunda bırakılan Aile Hekimlerimize serbest piyasa şartlarının gerektirdiği ücretler verilmediği için yanlarında çalıştırdıkları binlerce personeli yılbaşından sonra işten çıkarmak sorunda kalacaktır. Özel sektörde çalışan hekimlerimiz de ücretleri devlet tarafından özel hastanelere yapılan ödemeler ile karşılanmaktadır. Yıllardır bu ödemeler artırılmadığı için aldıkları ücretler artmadığı gibi maalesef düşmektedir. Özel hastane fark ücretlerinin sınırlarının artırılması kaçınılmazdır. Türk hekimleri dünyadaki meslektaşlarının katbekat üstünde çalışırken ücretleri nerede ise yurt dışındaki meslektaşlarının onda biri düzeyindedir. Son çıkan haberlere konu olan Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Sağlık Bakanının açıkladığı iyileştirmeler iptal edilmiştir. Yetkili makamlarca bizzat yapılan açıklama her zaman ki gibi bir algı operasyonu olmaktan öteye gidememiştir. Hekimlerimize yurtdışından sürekli teklif gelmektedir. Binlerce hekim emeğinin karşılığını hakkıyla veren ülkelerde çalışmaya başlamıştır. Binlercesi de gitmek için hazırlanmaktadır. Ülkemiz, yetiştirdiği kalifiye insanları maalesef yanlış politikalar ile başka ülkelerde çalışmaya zorlamaktadır. Zaten yetersiz olan hekim sayımızı artıramamamızın acısını halkımız çekecektir. Bu yanlış politikalarda biz hekimlerin sorumluluğu yoktur.

Yapılan yanlışlara dikkat çekmek için bu iş bırakma eylemini yapıyoruz. Şu anda Kahramanmaraş'ta açık hava toplantı yasağı olduğu için tıp fakültesindeyiz. Bir de tıp fakültelerimizdeki öğretim üyelerinin sorunları çok ciddi boyutlara ulaşmaktadır. Buna da özellikle dikkat çekmek istiyoruz. Şu anda Kahramanmaraş genelinde 1200 civarı hekim bu eyleme katılmıştır."

Lütfi Tiyekli'nin açıklamasının ardından iş bırak doktorlar uzun bir süre alkışlayarak seslerini duyurmak istedi.

DHA

Son Güncelleme: 15.12.2021 12:04
Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşIş Bırakma Eylemi
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