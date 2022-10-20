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Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem

20 Ekim 2022 Perşembe 15:25
Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde Richter ölçeğine 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde olumsuz bir durum yaşanmadı.

AFAD Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Pazarcık ilçesi Çiğdemtepe Mahallesi yakınları olarak saptadığı deprem, saat 14.34'te oldu. Yerin 7.64 kilometre derinliğinde olan deprem, Kahramanmaraş kent merkezinin yanı sıra çevre ilçeler ve illerde de hissedildi. Deprem, kısa süreli tedirginliğe neden oldu.

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, şu ana kadar kendilerine gelen olumsuz bir durumun bulunmadığını söyledi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin merkez üssünü ilçenin İğdeli Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.3 olarak açıkladı.

VALİLİK: OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

Kahramanmaraş Valiliği, merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 4.5 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Pazarcık ilçemizde 20.10.2022 saat 14.34'te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Kahramanmaraş Afet Çalışma Gruplarımız tarafından tarama çalışmalarına ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde devam edilmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah her türlü afetten korusun."

DHA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşDeprem
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