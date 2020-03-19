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Kadir Şeker'in yargılanmasına 29 Nisan'da başlanacak

Konya'da, sevgilisi Ayşe D.'ye (35) şiddet uygulayan Özgür Duran'ı (32) engellemek istediği sırada kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker (20) hakkında 12 yıl 6 aydan 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şeker'in yargılanmasına 29 Nisan Çarşamba günü başlanacak.

19 Mart 2020 Perşembe 13:44
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Kadir Şeker'in yargılanmasına 29 Nisan'da başlanacak

KONYA - Olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda yaşandı. İddiaya göre Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Ayşe D. evden çıkıp, parka geldi. Yine iddiaya göre peşinden parka gelen Özgür Duran sevgilisini dövmeye başladı. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker, Duran'a müdahale etmek istedi. Çıkan arbede sırasında, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. 

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumu, olaydaki bıçağın Özgür Duran'ın kalbine 10 santimetre uzunluğunda ve 1,5 santimetre genişliğinde girdiğini tespit etti. Bıçağın 6136 Sayılı 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Kanunu'nu kapsamında olduğu saptandı. Kadir Şeker'in kıyafetleri, sırt çantası, çantasındaki toprak ile parktan alınan toprağın kriminal incelemeye alındığı soruşturmada, görgü tanıkları ile  Özgür Duran ve Ayşe D.'nin tartıştığı sırada yanlarında bulunan Bekir Duran'ın ifadesine de başvuruldu. Ayrıca Kadir Şeker'in suçta kasıtlı olup olmadığının belirlenmesi için 'sosyal araştırma raporu' hazırlandı.

Başsavcılık, soruşturma sonunda Kadir Şeker hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, yargılamanın müebbet hapis cezası istemiyle yapılması verilecek cezanın ise, tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca 'Yasak Bıçaklar ve Diğer Aletlerle İlgili Suçlar ve Cezaları' kapsamında, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. 

Kadir Şeker hakkındaki iddianeme, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Kadir Şeker, 29 Nisan Çarşamba günü görülecek ilk duruşmada, hakim karşısına çıkacak.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kadir ŞekerYargılanma29 Nisan
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