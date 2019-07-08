Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 30°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98637
ALTIN
258.814
DOLAR
5.7219
STERLİN
7.1697
EURO
6.4206
Usta Ozanlar Aynı Sahnede
Usta Ozanlar Aynı Sahnede
AK Partili belediye başkanlarından İmamoğlu'na tebrik ziyareti
AK Partili belediye başkanlarından İmamoğlu'na...
Eczacılar artık ‘9 Yıldızlı’ olacak
Eczacılar artık ‘9 Yıldızlı’ olacak
20 yıldır sönmeyen ateş, turizme katkı sunuyor
20 yıldır sönmeyen ateş, turizme...
Fenerbahçe bu sene zirve yarışı içinde olacaktır
Fenerbahçe bu sene zirve yarışı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kadınları gizli bölmelere saklayan şebeke çökertildi: 9 gözaltı

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, insan ticareti yapan şebekeye yönelik, Yalova merkezli, İstanbul, Bursa ve Erzurum'da düzenlediği operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı. Şebekenin, Yalova'daki bir mekanda yabancı uyruklu kadınları gizli bölmelere sakladıkları ortaya çıktı.

Kadınları gizli bölmelere saklayan şebeke çökertildi: 9 gözaltı

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, insan ticareti yapan şebekeye yönelik, Yalova merkezli, İstanbul, Bursa ve Erzurum'da düzenlediği operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı. Şebekenin, Yalova'daki bir mekanda yabancı uyruklu kadınları gizli bölmelere sakladıkları ortaya çıktı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:44
12 Okunma
Kadınları gizli bölmelere saklayan şebeke çökertildi: 9 gözaltı

YALOVA - Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, örgüt faaliyetleri kapsamında insan ticareti yapmak, zorla fuhşa teşvik etmek ve aracılık etmek veya yer temin etmek, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, zorla alıkoyma, tehdit' suçlarını işledikleri tespit edilen şebekeye operasyon yaptı. Şebekeyi teknik takibe alan Yalova Emniyeti, bu kapsamda Yalova, İstanbul, Bursa ve Erzurum’da eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Operasyon kapsamında şebeke lideri olduğu tespit edilen D.O. (48) ile N.E. (36), S.G. (41), İ.B. (38), İ.U. (51), T.Y. (34), A.G. (36), C.G. (35)  ve H.T. (37) yakalanarak gözaltına alındı.

KADINLARI GİZLİ BÖLMELERE SAKLAMIŞLAR

Operasyon kapsamında Yalova'da da bir mekana baskın yapıldı. Bursa yolundaki mekanda polis baskınında yakalanmamak amacıyla gizli bölmeler oluşturulduğu, yabancı uyruklu 10 kadın ve pasaportlarının bu gizli bölmelere saklandıkları tespit edildi.

Ajanda, hesap defteri ve bir miktar uyuşturucu da bulunan baskında Ukrayna, Romanya ve Kırgızistanlı 10 yabancı uyruklu kadın gizlendikleri bölümlerde yakalandı. Kadınlar sınır dışı edildi. Örgüt üyesi olan 9 kişi ise emniyetteki sorgulamalarının ardından mahkemeye sevk edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yalova Emniyet Müdürlüğüşebeke
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Van Gölü'nün saklı cennetleri
Van Gölü'nün saklı cennetleri
DEAŞ'ın Kocaeli yapılanmasında 49 kişinin yargılanmasına başlandı
DEAŞ'ın Kocaeli yapılanmasında 49 kişinin yargılanmasına başlandı
Konya Ovası'nda bu yıl su sıkıntısı çekilmeyecek
Konya Ovası'nda bu yıl su sıkıntısı çekilmeyecek
Foça'da, botla denizde sürüklenen kaçak göçmenler kurtarıldı
Foça'da, botla denizde sürüklenen kaçak göçmenler kurtarıldı
PKK'lı teröristlerin 3 sığınağı bulundu, girişinde EYP ele geçti
PKK'lı teröristlerin 3 sığınağı bulundu, girişinde EYP ele geçti
Bodrum açıklarında 10 kaçak göçmen yakalandı
Bodrum açıklarında 10 kaçak göçmen yakalandı
Uludağ'daki kirlilik, karlar eriyince ortaya çıktı
Uludağ'daki kirlilik, karlar eriyince ortaya çıktı
Eruh şehidi Uzman Çavuş Baran, törenle memleketine uğurlandı
Eruh şehidi Uzman Çavuş Baran, törenle memleketine uğurlandı
Denizlerimize 450 istilacı tür girdi
Denizlerimize 450 istilacı tür girdi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans