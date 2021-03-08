Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1543
ALTIN
415.707
DOLAR
7.6395
STERLİN
10.5484
EURO
9.0742
İstanbul Atlas Üniversitesi 80 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Atlas Üniversitesi 80...
Kocaeli Üniversitesi 102 sözleşmeli personel alacak
Kocaeli Üniversitesi 102 sözleşmeli...
Turizm Master Planı hazırlanacak
Turizm Master Planı hazırlanacak
19.940 Sözleşmeli Öğretmen Alınacak
19.940 Sözleşmeli Öğretmen Alınacak
Anıt ve Çevre Düzenlemesi Proje Yarışmasına Davet
Anıt ve Çevre Düzenlemesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kadınlar Günü'nde Nene Hatun'un kabrini ziyaret edip, karanfil bıraktılar

Erzurum'da 8 Mart Kadınlar Günü sebebiyle Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker ve bir grup kadın, 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus savaşında Aziziye Tabyası'nda destan yazan Nene Hatun'un kabrini ziyaret etti. Mezarlığa dua edip çiçek bırakan Vali Yardımcısı Büyüker, "Bugün, tarih boyunca hak ve özgürlükleri başta olmak üzere emeği için verdiği mücadeleleri ciltler dolusu kitaplara sığmayan kadınların günüdür" dedi.

08 Mart 2021 Pazartesi 13:58
5 Okunma
Kadınlar Günü'nde Nene Hatun'un kabrini ziyaret edip, karanfil bıraktılar

ERZURUM - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker başkanlığındaki kamu ve özel sektör çalışanı bir grup kadın kar yağışı altında Nene Hatun'un mezarını ziyaret etti. 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 tarihindeki Osmanlı-Rus savaşı sırasında Erzurum'da Aziziye savunmasına katılan, Rus işgaline karşı Erzurum’daki halk direnişinin simgesi haline gelmiş kahraman Türk kadın Nene Hatun'un mezarına karanfil bırakan Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, "Bugün, tarih boyunca hak ve özgürlükleri başta olmak üzere emeği için verdiği mücadeleleri ciltler dolusu kitaplara sığmayan kadınların günüdür. Kurtuluş Savaşında düşman işgaline karşı ülkesini, canını ortaya koyarak koruyan, cepheye top ve mermi yetiştiren Anadolu kadını, adını dünya tarihine kahramanlığıyla, cesareti ile, fedakarlığıyla yazdırmıştır. Kocası cephede, kendisi henüz 20 yaşında bir gelinken, kardeşini henüz şehit vermişken, 3 aylık bebeğini geride bırakıp Aziziye Tabyası'nı savunmaya koşan Nene Hatun, halkı işgallere karşı durmaya davet eden, Ömrü cephelerde savaşan babasının yanında geçen, henüz 12 yaşında onbaşı rütbesini alan Nezahat Onbaşı, kar yağarken cepheye götürdüğü top mermileri ıslanmasın diye üzerindeki paltosunu örten ve kundaktaki bebesinin üzerine uzanarak soğuktan donarak şehit olan Şerife Bacı ve daha niceleri. Elinde satırı ile tabyalara koşan ve düşmanla göğüs göğüse çarpışarak, kanları, canları pahasına bu toprakları bize yurt olarak bırakan Nene Hatun'u ve şahsında tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kadının sorunu, toplumun sorunudur noktasından hareketle, kadın ve erkek ayırımı gözetilmeyen birlikle hakça paylaşılmış mutlu yarınlar dileyerek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" diye konuştu. 

3 BİN 678 TEDBİR KARARI

Erzurum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü'nün kadınlara yönelik birçok hizmeti bulunduğunu ifade eden Büyüker, şunları söyledi:

"Kadın Konukevi aracılığıyla sunulan koruma, bakım ve eğitim hizmeti, ŞÖNİM aracılığıyla Önleyici ve Tedbir Kararı İzlemesi, Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı Hizmeti, eğitim programları, doğum yardımı hizmetleri sunulmaktadır. Kadın Hizmetleri başlığı altında temel hizmetimiz Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında koruyucu ve önleyici tedbirler sunmaktır. Bunun yanında şiddet mağduru kadınlar için diğer hizmetlerimiz psikososyal destek sunmak, kadın konukevimizde barınma yeri sağlamak ve geçici maddi yardım sağlamaktır. 2020 yılında toplam 3 bin 678 tedbir kararı çıkarılmıştır."

Büyüker ve kadınlar, Nene Hatun'un kabri başında dua ettikten sonra Aziziye Tabyası'ndan ayrıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kadınlar GünüNene HatunZiyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEZOPOTAMYA SÜMBÜLÜNÜN İZİNİ SÜRDÜLER
MEZOPOTAMYA SÜMBÜLÜNÜN İZİNİ SÜRDÜLER
İletişim Başkanlığı '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' için özel klip hazırladı
İletişim Başkanlığı '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' için özel klip hazırladı
2021 yılı 'Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı' olarak kutlanacak
2021 yılı 'Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı' olarak kutlanacak
Bitlis'te, helikopterin kaza kırıma uğradığı bölgede inceleme
Bitlis'te, helikopterin kaza kırıma uğradığı bölgede inceleme
Dışişleri'nden Arap Ligi kararına tepki
Dışişleri'nden Arap Ligi kararına tepki
Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu
Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu
Askeri helikopter kaza kırıma uğradı: 11 şehit, 2 yaralı
Askeri helikopter kaza kırıma uğradı: 11 şehit, 2 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aziz milletimizin başı sağ olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aziz milletimizin başı sağ olsun
81 ile yeni genelge: Çalışma saatleri belli oldu
81 ile yeni genelge: Çalışma saatleri belli oldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma