Kadınlar Günü'nde Nene Hatun'un kabrini ziyaret edip, karanfil bıraktılar

ERZURUM - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker başkanlığındaki kamu ve özel sektör çalışanı bir grup kadın kar yağışı altında Nene Hatun'un mezarını ziyaret etti. 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 tarihindeki Osmanlı-Rus savaşı sırasında Erzurum'da Aziziye savunmasına katılan, Rus işgaline karşı Erzurum’daki halk direnişinin simgesi haline gelmiş kahraman Türk kadın Nene Hatun'un mezarına karanfil bırakan Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, "Bugün, tarih boyunca hak ve özgürlükleri başta olmak üzere emeği için verdiği mücadeleleri ciltler dolusu kitaplara sığmayan kadınların günüdür. Kurtuluş Savaşında düşman işgaline karşı ülkesini, canını ortaya koyarak koruyan, cepheye top ve mermi yetiştiren Anadolu kadını, adını dünya tarihine kahramanlığıyla, cesareti ile, fedakarlığıyla yazdırmıştır. Kocası cephede, kendisi henüz 20 yaşında bir gelinken, kardeşini henüz şehit vermişken, 3 aylık bebeğini geride bırakıp Aziziye Tabyası'nı savunmaya koşan Nene Hatun, halkı işgallere karşı durmaya davet eden, Ömrü cephelerde savaşan babasının yanında geçen, henüz 12 yaşında onbaşı rütbesini alan Nezahat Onbaşı, kar yağarken cepheye götürdüğü top mermileri ıslanmasın diye üzerindeki paltosunu örten ve kundaktaki bebesinin üzerine uzanarak soğuktan donarak şehit olan Şerife Bacı ve daha niceleri. Elinde satırı ile tabyalara koşan ve düşmanla göğüs göğüse çarpışarak, kanları, canları pahasına bu toprakları bize yurt olarak bırakan Nene Hatun'u ve şahsında tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kadının sorunu, toplumun sorunudur noktasından hareketle, kadın ve erkek ayırımı gözetilmeyen birlikle hakça paylaşılmış mutlu yarınlar dileyerek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.



3 BİN 678 TEDBİR KARARI



Erzurum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü'nün kadınlara yönelik birçok hizmeti bulunduğunu ifade eden Büyüker, şunları söyledi:



"Kadın Konukevi aracılığıyla sunulan koruma, bakım ve eğitim hizmeti, ŞÖNİM aracılığıyla Önleyici ve Tedbir Kararı İzlemesi, Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı Hizmeti, eğitim programları, doğum yardımı hizmetleri sunulmaktadır. Kadın Hizmetleri başlığı altında temel hizmetimiz Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında koruyucu ve önleyici tedbirler sunmaktır. Bunun yanında şiddet mağduru kadınlar için diğer hizmetlerimiz psikososyal destek sunmak, kadın konukevimizde barınma yeri sağlamak ve geçici maddi yardım sağlamaktır. 2020 yılında toplam 3 bin 678 tedbir kararı çıkarılmıştır."



Büyüker ve kadınlar, Nene Hatun'un kabri başında dua ettikten sonra Aziziye Tabyası'ndan ayrıldı.