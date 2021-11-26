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KADES ihbarlarına motosikletli kadın jandarmalar gidecek

26 Kasım 2021 Cuma 14:50
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KADES ihbarlarına motosikletli kadın jandarmalar gidecek

BURSA - Jandarma Genel Komutanlığı’nın motosikletli personeli, Bursa’da açılan Jandarma Trafik Okulu’nda yetiştiriliyor. Okulda görev yapan tek kadın motosiklet eğitmeni olan Astsubay Üstçavuş Gül Torca (31), kırsaldaki kadınların KADES ihbarlarına, zamanında ve sağlıklı müdahale için motosiklet kullanan kadın astsubaylar yetiştirdiklerini söyledi.

Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı asayiş ve trafikte görevli motosikletli jandarma timleri, 2019'da Bursa’da açılan Trafik Okulu’nda eğitiliyor. 81 ilde görev yapacak motosikletli jandarma personeli, burada gördükleri teorik ve pratik eğitimlerin ardından görev yerlerine dönüyor. Bu yıl yaklaşık 1000 kişilik personel yetiştirilen okulda Astsubay Üstçavuş Gül Torca, tek kadın eğitmen olarak görev yapıyor. Son yıllarda, şiddetle mücadelede kadın jandarma personeline ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Astsubay Üstçavuş Gül Torca, "Bu anlamda daha hızlı bir müdahale için motosikletli kadın personelin yetiştirilmesine özen gösteriyoruz" dedi.

'JANDARMADA EĞİTİM VEREN İLK VE TEK KADIN MOTOSİKLET EĞİTMENİYİM'

Astsubay Üstçavuş Torca, motosiklete ilgisini ve çalışmalarını ise şöyle anlattı:

"Jandarmada eğitim veren ilk ve tek kadın motosiklet eğitmeniyim. Küçüklüğümden beri motosiklet kullanmaya merakım vardı. Mesleğe başladıktan sonra araştırdım ve böyle bir fırsat olduğunu görünce de eğitimlere dahil oldum. Kursları başarıyla tamamlayınca motosikletli timlerde göreve başladım. Daha sonra iyi motosiklet kullandığım için eğitmen olunca Bursa'ya atandım. Burada asayişe bağlı görev yapan ‘Huzur’ timleriyle trafikte görev alacak ‘Hızır’ timlerine uluslararası platformda kabul gören güvenli ileri teknik sürüş eğitimi vermekteyiz. Kursumuz hakimiyet, teori eğitimi ve gözlemli yol sürüşü olmak üzere 3 aşamalı olarak gerçekleşmektedir. Araçlı timlere kıyasla motorlu timlerimiz suça daha seri müdahale edebilmekte, bu da işimizi kolaylaştırıyor. Görev sahamız kırsal alanlar ve buralardan da İçişleri Bakanlığı'mız tarafından hazırlanan KADES uygulaması üzerinden ihbarlar gelmektedir. Biz de zor durumdaki kadınlarımızın kendini daha rahat ifade edebilmeleri için kadın timlerimizle müdahale ediyoruz. Motosikletli kadın personelimiz bu anlamda büyük önem taşımaktadır."

'MOTOSİKLETLİ EKİPLERE İHTİYACIMIZ VAR'

Bursa Jandarma Trafik Okul Komutanı Albay Ercan Yiğit de motosikletlilerin, jandarma teşkilatı için önemine değinerek, en iyisi için çalıştıklarını söyledi. Şu anda 7 farklı alanda verdikleri kurs sayısını, ileriki dönemde artıracaklarını belirten Albay Yiğit, "Biz genel olarak Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev alan trafik ve motosikletli ekiplerine, güvenli ileri sürüş eğitimleri veriyoruz. Bununla beraber teknik ve diğer kurslarımız da mevcut. Okulumuzda 2021 yılı içerisinde 7 ayrı kurs açtık. Binden fazla arkadaşımızı yetiştirdik. 2022 yılı hedeflerimizde de kurs sayımızı 11'e, yetiştireceğimiz personel sayımızı da 2 binin üzerine çıkarmayı planlıyoruz. Biz Jandarma Genel Komutanlığı olarak yurt sathının yüzde 90'ında görev yapıyoruz. Görev yaptığımız yerler kırsal olduğu için de motosikletli ekiplere ihtiyacımız var. Dolayısıyla olaylara süratle müdahale edebilmeleri için onları ileri düzeyde eğitiyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KADES IhbarlarıMotosikletli Kadın Jandarmalar
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