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Kabatepe- Gökçeada hattında bazı feribot seferleri iptal edildi

17 Ekim 2022 Pazartesi 13:01
Kabatepe- Gökçeada hattında bazı feribot seferleri iptal edildi

ÇANAKKALE'de Kabatepe-Gökçeada hattında bazı feribot seferleri, beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ve yarın Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Bugün Kabatepe'den saat 21.00'deki sefer iptal edilirken, yarın Gökçeada'dan saat 07.00 ile 11.00, Kabatepe'den ise saat 09.00'daki sefer yapılmayacak. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kabatepe Gökçeada HattıSeferIptal
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