Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.186,01
ALTIN
1.136,69
DOLAR
18,83
STERLİN
22,78
EURO
20,22
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli...
Cape Town Başkonsolosluğuna 2 Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Cape Town Başkonsolosluğuna 2...
Vakıfbank'tan Hesap Sahiplerine Çağrı
Vakıfbank'tan Hesap Sahiplerine Çağrı
Polatlı Belediyesi 17 adet meskeni satışa sundu
Polatlı Belediyesi 17 adet...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Japon Profesör Shinji'ye göre, Türkiye'deki deprem dünyanın en büyük "kara depremlerinden" biri

Japon deprem uzmanı Profesör Shinji Toda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin dünyada karada meydana gelen en büyük depremlerden olduğunu söyledi.

08 Şubat 2023 Çarşamba 12:25
Japon Profesör Shinji'ye göre, Türkiye'deki deprem dünyanın en büyük "kara depremlerinden" biri

ANKARA - Tohoku Üniversitesindeki Uluslararası Afet Bilimi Araştırma Enstitüsü Profesörü Shinji, Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli, toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin Japonya'nın Asahi Shimbun gazetesine konuştu.

Shinji, Türkiye'deki sarsıntıların, dünyada karada meydana gelen en büyük depremlerden olduğunu belirterek "Beklenmedik büyük bir depremdi." ifadesini kullandı.

Doğu Anadolu Fay Hattı'nın, Arap Levhası ile Anadolu Levhası arasındaki sınırda yer aldığına işaret eden Shinji, "depremin büyüklüğüne ek olarak, merkez üssünün yüzeye yakınlığının da büyük hasara neden olduğunu" kaydetti.

Shinji, depremin "enerji miktarının", "1995 Büyük Hanshin-Awaji Depremi ve 2016 Kumamoto Depremi'nin on katından fazla" olduğunu vurguladı.

AA

Son Güncelleme: 08.02.2023 14:39
Anahtar Kelimeler:
Japon Profesör ShinjiTürkiyeDepremKara DepremiDünyanın En Büyük Kara Depremi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş merkezli depremler "bölgedeki yaklaşık 500 yıllık sismik sessizliği bozdu"
Kahramanmaraş merkezli depremler "bölgedeki yaklaşık 500 yıllık sismik sessizliği bozdu"
Karayolları Genel Müdürlüğü, deprem nedeniyle trafiğe kapalı güzergah kalmadığını açıkladı
Karayolları Genel Müdürlüğü, deprem nedeniyle trafiğe kapalı güzergah kalmadığını açıkladı
Bakan Kasapoğlu: 152 tesiste, 150 binden fazla vatandaşımız konaklıyor
Bakan Kasapoğlu: 152 tesiste, 150 binden fazla vatandaşımız konaklıyor
Deprem bölgesine 1 milyar 639 milyon 774 bin 16 lira acil durum ödeneği gönderildi
Deprem bölgesine 1 milyar 639 milyon 774 bin 16 lira acil durum ödeneği gönderildi
Depremzedelere yardım için e-Devlet Kapısı üzerinden iki yeni hizmet
Depremzedelere yardım için e-Devlet Kapısı üzerinden iki yeni hizmet
Erzincan'dan deprem bölgesine komandolar gönderildi
Erzincan'dan deprem bölgesine komandolar gönderildi
THY deprem bölgesine 102 sefer düzenleyecek
THY deprem bölgesine 102 sefer düzenleyecek
Sinan Ateş'in katil zanlısı adliyeye sevk edildi
Sinan Ateş'in katil zanlısı adliyeye sevk edildi
Tayvan'dan 44 kişilik arama kurtarma ekibi Adıyaman'da
Tayvan'dan 44 kişilik arama kurtarma ekibi Adıyaman'da

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi