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Jandarma köy köy gezerek depremzedeleri tıraş ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen yerlerden Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde jandarma personeli, kırsal mahalleleri gezerek vatandaşları tıraş ediyor.

21 Şubat 2023 Salı 11:58
Jandarma köy köy gezerek depremzedeleri tıraş ediyor

Gaziantep

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yıkıma yol açtığı Nurdağı ve İslahiye'de vatandaşları tıraş etmek için bir ekip görevlendirdi.

Bu kapsamda kolları sıvayan jandarma personeli, kırsal mahallelere giderek hem depremzedelerin gıda ve çadır ihtiyaçlarını gideriyor hem de saç ve sakalını tıraş ediyor.

Tüm olumsuzluklara rağmen devletin vatandaşa kucak açtığını dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Allah kimsenin başına vermesin. Devletimize, milletimize, askerimize, jandarmamıza, polisimize Allah güç kuvvet versin. Devlet vatandaşına kucak açmış. Bugün jandarma ekibi köyümüze gelmiş, sağ olsun, Allah razı olsun. Tıraşımızı oluyoruz. Ben 25 günden beri tıraş olmuyordum. Depremden önce tıraş olmuştum."

"Devletimiz herkesin yanında"

Şahin, bu zor günlerin birlik beraberlikle aşılacağını ifade ederek, "Devletimiz herkesin yanında. Askeri, polisi, yetkilileri hepsi çevrede. Bugün Nurdağı bitmiş durumda, köyde evlerimizde hasar varsa da çadırımız da var, yiyeceğimiz de var. Daha tırlar boşalmamış vaziyette bekliyor. Boşalan yerler ağzına kadar dolu. Türk milleti hiçbir zaman yıkılmaz. Bunlar da gelir geçer." diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 21.02.2023 12:04
Anahtar Kelimeler:
DepremzedelerTıraşJandarma
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