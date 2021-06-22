Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1410
ALTIN
494.243
DOLAR
8.6390
STERLİN
12.0482
EURO
10.3094
400.000 kg kayra cins buğdayın satışı yapılacak
400.000 kg kayra cins...
108 adet S plakanın 30 yıllık kiralama ihalesi yapılacak
108 adet S plakanın...
Çeşitli cins ve markada 43 adet tüfek ihale ile satışa sunuluyor
Çeşitli cins ve markada...
Adalet Bakanlığı sözleşmeli 23 personel alacak
Adalet Bakanlığı sözleşmeli 23...
1309 sözleşmeli personel alınıyor
1309 sözleşmeli personel alınıyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

İzmit Körfezi’ne müsilajla mücadelede oksijen verecek cihazlar bırakıldı

22 Haziran 2021 Salı 14:39
3 Okunma
İzmit Körfezi’ne müsilajla mücadelede oksijen verecek cihazlar bırakıldı

KOCAELİ - İzmit Körfezi’ne, müsilajla mücadele için denize oksijen verecek cihazlar koyuldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmit Körfezi’nde 4, Pendik’te 1 cihazı pilot olarak uygulayacaklarını belirterek, “Bu cihaz, bulunduğu alanın yaklaşık 500 metre çapına kadar etki edebiliyor. Bize söylenen; 15 ile 25 hektar arasındaki alanda cihaz, deniz yüzeyindeki gerginliği azaltarak, atmosferdeki oksijenin deniz dibine gitmesine imkan sağlıyor” dedi.

İzmit Körfezi'nde müsilajla mücadele kapsamında kullanılacak, Kanada'dan satın alınan ve deniz dibine oksijen verecek olan 4 cihazdan 1'i, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla su altına bırakıldı. İzmit Körfezi'ne 4, Pendik’e 1 cihaz, dalgıçlar tarafından 30 metre derinliğe koyuldu. Denize oksijen verecek cihazın yaklaşık 30 metreye bırakıldığını söyleyen Bakan Kurum, "Bu cihaz bulunduğu alanın yaklaşık 500 metre çapına kadar etki edebiliyor. Bize söylenen; 15-25 hektar arasındaki alana bir cihaz, deniz yüzeyindeki gerginliği azaltarak atmosferdeki oksijenin deniz dibine gitmesine imkan sağlıyor. Şu anda 4 Körfez ve 1 de Pendik Marina’da olmak üzere 5 cihazı pilot olarak uyguluyoruz. Göreceğiz ve neticeye göre hareket edeceğiz. 15-25 hektar alan önemli ve kıymetli bir mesafe ve deniz dibinde de 30 metreye kadar etki ettiğini düşünüyoruz ve bizlere iletilen ifadeler o yönde" diye konuştu.

‘6 HAFTA SONUNDA OKSİJEN SEVİYESİ ÖLÇÜLECEK’

Denizde oksijen seviyesinin düştüğünü dile getiren Bakan Kurum, şöyle konuştu:

“6 hafta sürecek bu çalışma. 6 hafta içinde denizdeki oksijen seviyesinin en az 8 miligram/ litre olması gerekiyor. Şu anda yaptığımız ölçümlerde bazı noktalarda 2 miligrama kadar oksijen seviyesinin düştüğünü görüyoruz. Bizim oksijen seviyesini arttırmamız orada canlıların yeniden yaşamlarını sürdürmeleri adına önemli. Müsilajlar ekolojik düzen içinde balıklar tarafından yenilebiliyor ama oradaki müsilajın çokluğu, oksijen seviyesinin azlığı, azot ve fosfor seviyesinin de yüksek olması nedeniyle ekolojik sistem istediğimiz şekilde ilerlemiyor. Kısa vadede oksijen seviyesini artırarak deniz yüzeyindeki alg, yosunlar ve kötü koku ve görüntü oluşan mikroorganizmaları da etkileyeceğiz. 6 hafta takipleri yaparak başarılı olması halinde tüm Marmara'da da bu uygulamayı oluşturduğumuz bilim kurulu çerçevesinde yürütüyor olacağız. Mavi bayraklı denize girilen noktalarda an ve an denizdeki suyun kalitesi verilmektedir. Körfez'deki mavi bayraklı plajımızda bir sorun problem yok."

‘OKSİJENİ ARTTIRACAĞIZ’

Marmara'da kısa vadede oksijen seviyesini artıracaklarını belirten Bakan Kurum, "Temmuzun ilk haftasında Kanada’daki hocamız buraya gelecek ve TÜBİTAK ile ve bilim kurulu içinde değerlendireceğiz. Marmara’ya ilişkin bu uygulamayı yapabileceklerini söylüyorlar. Başarılı olması halinde tüm Marmara'ya kısa vadede oksijen seviyesini artırabilmek adına bu adımı atacağız. Bu kesin bir çözüm değil. Asıl olan bizim uzun vadeli yatırımlarımızı hayata geçirmek. TÜBİTAK bünyesinde bu projelere 10 milyon liraya kadar destek verileceğini TÜBİTAK Başkanı'mız ifade ettiler ve kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Değerli ve önemli bir çalışma ve önemli bir bütçe. Daha önce depremle ilgili çalışma yapıldı. Şimdi de müsilajla ilgili üniversite ve bilim insanların yapacağı çalışmaları beraber yürüteceğiz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmit KörfeziMüsilajOksijenCihaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde 5 bin 300 metreküp müsilaj temizledik
Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde 5 bin 300 metreküp müsilaj temizledik
Bakan Pakdemirli: Savaşı kazanmanın en önemli unsuru; havayı iyi bilmek
Bakan Pakdemirli: Savaşı kazanmanın en önemli unsuru; havayı iyi bilmek
Yerli ve milli makineli tüfeğin ilk teslimatı jandarmaya
Yerli ve milli makineli tüfeğin ilk teslimatı jandarmaya
'Suyun yüzde 77'sini tarımda kullanıyoruz'
'Suyun yüzde 77'sini tarımda kullanıyoruz'
Tekirdağ'da çevreyi kirleten 5 fabrika kapatıldı
Tekirdağ'da çevreyi kirleten 5 fabrika kapatıldı
Karasu Nehri'nde balık ölümleri korkutuyor
Karasu Nehri'nde balık ölümleri korkutuyor
Çanakkale'de müsilajın deniz altındaki görüntüsü tedirgin etti
Çanakkale'de müsilajın deniz altındaki görüntüsü tedirgin etti
Noel Baba, Demre'de gecikmeli olarak anıldı
Noel Baba, Demre'de gecikmeli olarak anıldı
Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma