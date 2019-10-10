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İzmit Körfezi'nin kirletilmesine, 1 milyon 772 bin lira ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce İzmit Körfezi'nde bağlı olduğu limanda balast döktüğü belirlenen, Cook Island bandıralı kuru yük gemisi için 1 milyon 772 bin liralık para cezası uygulandı.

İzmit Körfezi'nin kirletilmesine, 1 milyon 772 bin lira ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce İzmit Körfezi'nde bağlı olduğu limanda balast döktüğü belirlenen, Cook Island bandıralı kuru yük gemisi için 1 milyon 772 bin liralık para cezası uygulandı.

10 Ekim 2019 Perşembe 11:20
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İzmit Körfezi'nin kirletilmesine, 1 milyon 772 bin lira ceza

İZMİT - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı denetim ekipleri, Körfez ilçesindeki limanda bulunan kuru yük gemisinin İzmit Körfezi'ni kirlettiği ihbarıyla harekete geçirdi. Körfez'deki limana giden ekipler, bağlı bulunan kuru yük gemisinden İzmit Körfezi'ne balast döküldüğünü tespit etti. Gerekli numuneler ekiplerce alınırken, Cook Island bandıralı, 'Queen Anatolia' isimli ve 16 bin 761 grostonluk kuru yük gemisi için 1 milyon 772 bin liralık para cezası uygulandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Büyükşehir Belediyesiİzmit Körfezi1 Milyon 772 Bin Ceza
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