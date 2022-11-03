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İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon 550 bin lira ceza

03 Kasım 2022 Perşembe 15:08
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon 550 bin lira ceza

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde denizi kirleten limanda demirli gemiye 3 milyon 550 bin 741 lira ceza kesildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nın deniz uçağı ile İzmit Körfezi’nin üzerinde yaptığı denetimde Dilovası’nda bir limanda demirli geminin denizi kirlettiği tespit edildi. Uçaktan, geminin denize kirli sularını boşalttığı anlar görüntülenerek, ekiplere haber verildi. Limana gelen ekipler, numuneler aldı. Kirliliğin yayılmasını önlemek için bariyerlerle önlem alınarak, temizlik çalışması başlatıldı. Gemiye, 3 milyon 550 bin 741 lira ceza kesildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmit KörfeziCeza
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