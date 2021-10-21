Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1455.42
ALTIN
541.69
DOLAR
9.4591
STERLİN
13.0793
EURO
11.0233
Sözleşmeli Personel Alınıyor 
Sözleşmeli Personel Alınıyor 
7 Adet Fabrika Yaptırılacak 
7 Adet Fabrika Yaptırılacak 
Cizre Belediyesinden kiralık fabrika
Cizre Belediyesinden kiralık fabrika
Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı Alınacak 
Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı...
Samsun Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor 
Samsun Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İzmit Körfezi'ne 6 bin levrek, çupra ve kalkan bırakıldı

21 Ekim 2021 Perşembe 13:44
8 Okunma
İzmit Körfezi'ne 6 bin levrek, çupra ve kalkan bırakıldı

KOCAELİ - İzmit Körfezi'ni Balıklandırma Projesi kapsamında 6 bin levrek, çupra ve kalkan denize bırakıldı. 

İzmit Körfezi'ni Balıklandırma Projesi'nin 4'üncü etabı kapsamında 2 bin levrek, 2 bin çupra ve 2 bin kalkan, İzmit Körfezi’ne bırakıldı. Hereke sahilinde yapılan törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Trabzon Su Ürünleri Merkezi Araştırma Enstitüsü Müdürü Ercan Küçük, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda kişi katıldı. Büyükşehir Belediyesi, Trabzon ve Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü iş birliğiyle yetiştirilen ve su tanklarında sahile getirilen balıklar, su tankları vanalarının açılmasıyla denize bırakıldı.  

İzmit Körfezi'nden önceki yıllarda balık tuttuklarını şimdi ise denize balık saldıklarını söyleyen Başkan Büyükakın, "Biz eskiden denizden balık tutardık, şimdi denize balık salıyoruz. Bu aynı zamanda bu hassasiyetin hatırlatılması açısından da bir yaklaşım olarak görülmeli. Denize balık bırakmak zorunda kalmadığımız bir yaşam biçimini tesis etmeli, dünyada yaşarken dünyaya ne yaptığımızı hatırlayarak yaşamamız gerektiğini de aynı zamanda burada hatırlatmış oluyoruz. İnsanoğlu bozmadan yaşamayı öğrenmeli. Bozmamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bozduktan sonra yapma çalışmalarından ziyade bozmadan yaşamayı hatırlatmasını temenni ediyorum bu çalışmanın" diye konuştu. 

‘GÖRÜLMEZ HALE GELEN BALIKLAR YENİDEN GÖRÜLMEYE BAŞLADI’ 

İzmit Körfezi'nin kendini yenileyeceğini söyleyen Büyükakın, "Hem çeşitlilik artıyor hem de popülasyon artıyor. Yani eskiden türü iyice azalan ya da görülmez hale gelen balıklar yeniden görülmeye başladı. Diğer taraftan da üremeleri arttı. Bunun çeşitli sebepleri var. Bir kısmı avlanma yasakları, ona ilişkin tedbirler. Bir kısmı denizin temizlenmesine ilişkin tedbirler. Bunun yanında batıklar oluşturuyoruz, balıkların içinde yaşayabileceği resifler oluşturuyoruz. Bunların balık popülasyonuna etkisi de çok açık. Hem çeşitlilik hem de nüfus olarak artıyor. İnşallah bu hassasiyeti kaybetmeden devam ettiğimizde çok kısa bir sürede körfez kendini yenileyecek, diye düşünüyoruz. Bence haberler iyi" dedi. 

 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmit Körfezi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Balıkesir’de 109 bin 481 kişi, sırası geldiği halde aşı olmadı
Balıkesir’de 109 bin 481 kişi, sırası geldiği halde aşı olmadı
Maden işçisinin öldüğü, ruhsatsız ocağın sahibi tutuklandı
Maden işçisinin öldüğü, ruhsatsız ocağın sahibi tutuklandı
21 EKİM DÜNYA "G A Z E T E C İ L E R" GÜNÜ KUTLU OLSUN
21 EKİM DÜNYA "G A Z E T E C İ L E R" GÜNÜ KUTLU OLSUN
Türkiye ve Katar arasında 'afet yardımı' protokolü
Türkiye ve Katar arasında 'afet yardımı' protokolü
Bakan Varank: Uluslararası rekabet çok çetin devam ediyor
Bakan Varank: Uluslararası rekabet çok çetin devam ediyor
Bakan Karaismailoğlu: Ulaşım ve altyapı yatırımları bize ayrı bir heyecan veriyor
Bakan Karaismailoğlu: Ulaşım ve altyapı yatırımları bize ayrı bir heyecan veriyor
Meis Adası tarihi sessizliği yaşıyor
Meis Adası tarihi sessizliği yaşıyor
'Kabil'deki gelişmelerden sonra dünyanın beklediği geçişler olmadı'
'Kabil'deki gelişmelerden sonra dünyanın beklediği geçişler olmadı'
Prof. Dr. Orhan Oğuz hayatını kaybetti
Prof. Dr. Orhan Oğuz hayatını kaybetti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma