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İzmit Körfezi, kahverengiye döndü

27 Ekim 2022 Perşembe 10:35
İzmit Körfezi, kahverengiye döndü

İZMİT -İzmit Körfezi'nin bir bölümü alg çoğalması nedeniyle kahverengiye bürünürken, su yüzeyinde çok sayıda denizanası görüldü. Alg çoğalmasının belirli parametrelerin değişimiyle meydana geldiğini belirten Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, "İnsan sağlığına doğrudan bir etkileri yok, ancak deniz içerisinde yaşayan diğer organizmalara doğrudan ya da dolaylı olarak zarar vermeleri potansiyel olarak mümkün" dedi.

İzmit Körfezi'nin bir bölümü alg çoğalması nedeniyle kahverengiye büründü. Sahil şeridinin büyük bir bölümünde yaşanan renk değişimiyle su yüzeyinde çok sayıda denizanası olduğu görüldü. Sudan alınan numuneleri inceleyen ve yaşanan olayın geçmiş yıllarda da belirli mevsimlerde İzmit Körfezi'nin belirli noktalarında görülen alg çoğalması olduğunu ifade eden, Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, "Zaman zaman İzmit Körfezi'nde bu renk değişiklikleri ile karşılaşıyoruz maalesef. Büyük ölçüde bu besleyici element girdilerinin arttığı ve uygun oşinografik koşulların olduğu dönemlerde görülen aşırı alg çoğalması olarak adlandırabiliriz" diye konuştu. 

'İNSAN SAĞLIĞINA DOĞRUDAN ETKİLERİ YOK'

Belirli dönemlerde mevsimsel değişikliklere bağlı bu durumun ortaya çıktığını söyleyen Prof. Dr. Ergül, "İnsan sağlığına doğrudan bir etkileri yok, ancak deniz içerisinde yaşayan diğer organizmalara doğrudan ya da dolaylı olarak zarar vermeleri potansiyel olarak mümkün. Belirli bir süre sonra yaşamları sona erdiğinde bu organizmalar parçalanmaya başlayacaklar. Parçalanma süreçleri oksijen tüketen süreçlerdir. Dolayısıyla su içerisindeki oksijen derişimini azaltacaklar dolayısıyla diğer organizmaların da bundan olumsuz etkilenmesine neden olacaklar" diye konuştu.

'DENİZ SALYASI OLUŞUMUNA KATKI VEREN ORGANİZMALAR ARASINDA YER ALIYOR'

Alg çoğalması olayının geçmiş yıllarda İzmit Körfezi'nde görülen deniz salyası oluşumunun sebeplerinden biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ergül, şunları kaydetti:

"Bu organizmalar geçtiğimiz yıllarda deniz salyası oluşumuna katkı veren organizmalar arasında yer alıyor. Tabi sadece bunlar değil, başka gruplar da var buna neden olan. Ancak bu organizmalar da deniz salyası üretiyorlar ve dolayısıyla eğer sayıları aşırı çoğalırsa deniz salyası oluşumuna da katkıları daha fazla olur." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmit KörfeziAlg çoğalması
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