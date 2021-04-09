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İzmir'de ramazan öncesi gıda denetimi

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla gıda ürünlerini üreten ve satan işletmelerin denetimlerini sıklaştırdı.

09 Nisan 2021 Cuma 15:28
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İzmir'de ramazan öncesi gıda denetimi

İZMİR - İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim ekipleri, il genelinde denetimlerini artırdı. Ekipler tüketici sağlığını üst düzeyde tutmak amacıyla Ramazan ayı dolayısıyla tüketimi artan unlu mamuller, tatlı, şeker, şekerli mamuller, et- et ürünleri, süt- süt ürünleri gibi gıda ürünlerini üreten ve satan işletmeler kontrol edildi. Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunması, işletmede çalışan personelin mutlaka maske takması, alışveriş mekanına kısıtlı sayıda müşteri alınması, el hijyeni için dezenfektan kullanılması gibi konularda da kontroller sürdü.

Bornova ilçesinde ekiplerin gerçekleştirdiği denetimlere, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen de katıldı. İşletmeleri bizzat denetleyen İl Müdürü Özen, işletme sahibine eksiklikleri iletti. İşletmenin deposunda bombe yaparak şişen yağ tenekelerini fark eden Özen, bu tenekelerin kullanılmaması talimatını verdi. Denetimin ardından işletmeye ekipler tarafından eksiklikler hakkında tutanak yazıldı. Ramazan ayı boyunca vatandaşların bazı ürünlere daha çok ilgi gösterdiğinin altını çizen İl Müdürü Özen, "Ramazan ayında vatandaşlarımız bazı ürünlere daha fazla ilgi gösteriyor. İlimizin tamamında 794 adet olan ekmek üretim yerleri ve fırınlarımızı daha sıkı denetleyeceğiz. 2020 yılında yaptığımız 98 bin denetimde, ilgili mevzuatlarımıza aykırı faaliyette bulunan işletmelerimize 9 milyon 600 bin TL cezai işlem uyguladık. 2021 yılında da 1 milyona yakın cezai işlem uyguladık. Bu denetimleri yaparken işletme sahiplerine ceza kesme gibi bir önceliğimiz yok. Halkın sağlığı ile oynayan, sorun teşkil eden yerlere göz yummuyoruz. Bizim için önemli olan İzmirlinin güvenle beslenmesidir" dedi.

Tüketicilere de sorumluluk düştüğünü belirten Özen, "Tüketicilerimiz veya vatandaşlarımız alışveriş esnasında veya alışveriş sonrasında olumsuz bir durumla karşılaşırlarsa lütfen '174 Alo Gıda İhbar Hattı'na ihbarda bulunsunlar. Bu bizim için çok önemli. Vatandaşlarımızın ihbarı hem elimizi güçlendiriyor hem de olumsuz tabloyu bir an evvel yok etmemizi sağlıyor. İş yerlerimizden gıda ile ilgili mevzuatlara ve Covid-19 tedbirlerine uymalarını istiyoruz. Vatandaşlarımızın da işletmelere girerken maskesiz girmemelerini, sosyal mesafeye dikkat etmelerini rica ediyoruz. Umarım sorunsuz bir Ramazan geçiririz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirGıda DenetimiRamazan öncesi
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