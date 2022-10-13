Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.557,86
ALTIN
1.002,03
DOLAR
18,59
STERLİN
20,75
EURO
18,13
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim...
İzmir Ekonomi Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi 2...
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi akademik personel alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi...
Devlet Demir Yolları 4 Engelli işçi alacak
Devlet Demir Yolları 4...
Doğuş Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi alıyor
Doğuş Üniversitesi 18 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İzmir'de göçmen kaçakçılığına 5 tutuklama

13 Ekim 2022 Perşembe 11:51
İzmir'de göçmen kaçakçılığına 5 tutuklama

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, göçmen kaçakçılarına yönelik jandarma operasyonunda 86 düzensiz göçmenle yakalanan 5 organizatör, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla İstanbul'dan İzmir'e gelen bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollarla İtalya'ya gideceği bilgisine ulaştı. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde ve talimatları doğrultusunda; Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı insansız hava aracı destekli operasyon düzenlendi. İnsansız hava aracı ve karadan ise fiziki olarak takip edilen 1 kamyon, 1 minibüs ve 2 otomobil, 9 Ekim'de Seferihisar'ın Doğanbey Mahallesi'nde durduruldu. Organizatör olduğu tespit edilen U.Ö., A.F.S., A.K., V.Y. ve F.Ö. gözaltına alındı. Ayrıca 69'u Afganistan, 7'si Suriye, 6'sı Mısır, 3'ü Filistin ve 1'i de İran uyruklu toplam 86 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, adli ve idari işlemleri tamamlanarak Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. İşlemleri tamamlanan 5 organizatör, dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirGöçmen Kaçakçılığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fabrikada iş makinesinin çarptığı duvar yıkıldı: 5 işçi yaralı
Fabrikada iş makinesinin çarptığı duvar yıkıldı: 5 işçi yaralı
Şampiyon atın 2 yavrusu, rekor fiyatla satıldı
Şampiyon atın 2 yavrusu, rekor fiyatla satıldı
Balıkesir'in zeytinleri, komando ve kameralarla korunacak
Balıkesir'in zeytinleri, komando ve kameralarla korunacak
Göldeki duba üstü kaçak yapılar, kıyıya çekilmeye başlandı
Göldeki duba üstü kaçak yapılar, kıyıya çekilmeye başlandı
Sokaklar zombilerle dolacak
Sokaklar zombilerle dolacak
İçişleri: Diyarbakır kırsalında EYP düzeneği ve uyuşturucu ele geçirildi
İçişleri: Diyarbakır kırsalında EYP düzeneği ve uyuşturucu ele geçirildi
Amasra'ya kruvaziyer ile 3 ayda 3 bin 358 turist
Amasra'ya kruvaziyer ile 3 ayda 3 bin 358 turist
İş adamı Görkem Altıntaş hizmet sektöründe yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor
İş adamı Görkem Altıntaş hizmet sektöründe yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor
Bakan Kurum: Konut arsalarının yüzde 40'ı şehir merkezlerinde olacak
Bakan Kurum: Konut arsalarının yüzde 40'ı şehir merkezlerinde olacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول