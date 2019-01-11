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İzmir'de, eylem yapmak isteyen işçilere müdahale

İZMİR'de, Genel-İş Sendikası'na bağlı işçiler, İzmir Belediye Başkanlığı Binası girişinde eylemyapmak isteyince polis müdahale ettti. Polisin biber gazı ve copla dağıttığı gruptan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İzmir'de, eylem yapmak isteyen işçilere müdahale

İZMİR'de, Genel-İş Sendikası'na bağlı işçiler, İzmir Belediye Başkanlığı Binası girişinde eylemyapmak isteyince polis müdahale ettti. Polisin biber gazı ve copla dağıttığı gruptan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

11 Ocak 2019 Cuma 13:46
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İzmir'de, eylem yapmak isteyen işçilere müdahale

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden biri olan İZENERJİ'de örgütlü bulunan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na(DİSK) bağlı Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube, toplu iş sözleşmesi görüşmelerini başlattı. İZSU, Park ve Bahçeler, Mezarlıklar Müdürlüğü, Eşrefpaşa Hastanesi gibi 17 birimde örgütlü bulunan sendika ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki görüşmeler sürerken,  taşerondan kadroya geçen işçiler de toplu iş sözleşmesine dahil edildi. Belediye ise sendikanın yetkisine itiraz etti. Şube Başkanı Arif Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile yapılan görüşmelerde, kendilerine itirazı geri çekeceğini söylediklerini, ancak bunun yapılmadığını ileri sürdü. Bunun üzerine sabah saatlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan işçiler, eylem yapmak istedi. İşçiler; 'Toplu sözleşme hakkımızı gasp ettirmeyeceğiz' pankart taşıyıp slogan attı. İşçilerin yolunu kesen polis, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, eylemin başkanlık kapısı önünde değil başka bir yerde yapılmasını istediğini söyledi.  Ancak işçiler kabul etmedi. Çevik kuvvet ekipleri de biber gazı ve coplarla işçilere müdahale etti. Çok sayıda işçi ve sendika yöneticisi gözaltına alındı.

Olayların ardından açıklama yapan DİSK Genel-İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Arif Yıldız mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, "Hak arama mücadelemiz, basın açıklaması hakkımız bugün antidemokratik şekilde elimizden alındı, polis şiddeti ile karşılaştık. Sizin ileri demokrasiniz bu mu? Söz verdin, sözünü tut Aziz Kocaoğlu. Bugün çözüyoruz, itirazı yarın geri çekiyoruz diyerek 90 gündür bizi oyaladınız. Sen bizim toplu sözleşme yetkimize itiraz ettin. Sen bizi yok sayarsan, biz de seni yok sayarız. İşçiyi emekçiyi yok saymayın. Sokaklarda, alanlarda mücadelemizi sürdüreceğiz. Gözaltına alınan arkadaşlarımız serbest bırakılına kadar mücadelemiz sürecek. Basın açıklamamızı da yapacağız. Gelin sıkıyorsa hepimizi alın. Biz sadece İZENERJİ işçisi değiliz, Türkiye genelinde yüz binlerce işçiyiz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirEylemMüdahale
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