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İzmir'de bıçaklı kavga

İzmir'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

14 Kasım 2021 Pazar 09:37
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İzmir'de bıçaklı kavga

İZMİR (DHA) 

İzmir'in Konak ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden beş bıçak darbesi alan bir şahsın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Alsancak mahallesi 1471 sokakta meydana geldi. İki grup arasında çıkan ve nedeni henüz bilinmeyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz şüpheli veya şüpheliler, 2 kişiyi bıçakladı. Bıçaklı saldırı sonrası şahıslar kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kişi ya da kişiler kaçtı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası yaralılar ambulanslarla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 5 yerinden bıçaklanan şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis kaçan şüpheli kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirKavga
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