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İzmir'de 1 haftada 343 kaçak göçmen ve 6 organizatör yakalandı

26 Eylül 2022 Pazartesi 12:07
İzmir'de 1 haftada 343 kaçak göçmen ve 6 organizatör yakalandı

İZMİR'in 8 ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda, 343 kaçak göçmen ile 6 organizatör yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 11 Eylül- 19 Eylül’de operasyonlar yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri; Bayındır'da 1, Çeşme'de 4, Foça'da 2, Menderes'te 3, Menemen'de 2, Seferihisar'da 3, Selçuk'ta 1 ve Urla'da 3 olmak üzere toplam 19 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale etti. Operasyonlarda 343 kaçak göçmen ile 6 organizatör yakalandı. Kaçak göçmen geçişinde kullanılan 2 minibüs ve 2 otomobile de el koyuldu. Yakalanan düzensiz göçmenler, adli ve idari işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen organizatörler de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirKaçak Göçmen
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