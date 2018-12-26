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İZBAN’dan sendikaya yüzde 26’lık teklif

İZBAN’dan sendikaya yüzde 26’lık teklif

26 Aralık 2018 Çarşamba 09:09
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İZBAN’dan sendikaya yüzde 26’lık teklif

İZMİR’de toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde istedikleri ücret zamlarını alamayan İZBAN personelinin, başlattığı grevin ardından, işverenden yeni bir zam teklifi geldi. Daha önce ücretlere yüzde 22 oranında zam teklif eden İZBAN yönetimi, son teklifini yüzde 26 olarak açıkladı.

İZBAN’da başlayan grev 17’inci gününe girerken, işverenden yeni bir teklif geldi. İşçilerin örgütlü bulunduğu Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi yöneticileri ile dün akşam saatlerinde yeniden bir araya gelen İZBAN yönetimi, son teklifini sundu. Daha önce ücretler için verilen yüzde 22’lik zam teklifi, yüzde 26 bandına çekildi. Dün akşam saat 21.30’da başlayan görüşmelerin, sabaha kadar devam ettiği öğrenildi. Sendikanın, verilen zam oranı karşısında nihai kararını henüz vermediği belirtildi. Demiryol-İş Sendikası’nın, grevdeki işçiler ile konuyu değerlendirerek, gün içerisinde olumlu veya olumuz bir yanıt vermesi bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İZBANGrevTİS
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