İvrindi'de TOKİ konutları için kura heyecanı

BALIKESİR - TOKİ'nin İvrindi ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde inşaatı süren 'İvrindi 315 Konut Projesi'ndeki 110 konut için İvrindi Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki konferans salonunda kura çekim töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, TOKİ yetkilisi Özgür Murat Demir konuşma yaparak adaylara bilgi verdi. Demir, "Yüzde 90 oranında tamamlanan 54 '2+1', 56 da '3+1' dairelerimizin kura çekimini yapacağız. Toplam 110 daire için 63 başvuru oldu. Geri kalan daireler için ileriki süreçte tekrar satış yapılacak" dedi.



Ardından noter görevlileri tarafından yapılan kura çekiminde ev sahibi olmaya hak kazananlar büyük sevinç yaşadı.