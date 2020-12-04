İstilacı zehirli balon balıkları, Kuzey Ege'ye ulaştı

ADANA - Derya Yolyapan, kendisinin hazırlayıp sunduğu ‘Balık Dedektifi’ adlı programda, amatör balıkçılık, olta balıkçılığı ve teknede balık tutmak gibi birçok konuyu izleyicilerle paylaşıyor.



Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'i etkisi altına alan balon balıklarının Kuzey Ege'ye kadar ulaştıklarını anlatan Yolyapan, "Balon balığı Kızıldeniz'den geldi, sıcak iklimden açıldıktan sonra bu taraflara aslan balığıyla birlikte geldi. Devlet de bununla ilgili projeler üretti. Bizler de Anamur'da balon balığı tutma yarışması düzenledik. Orada da katkıda bulunalım, insanlar bu balon balığını görsünler, önlem alsınlar istedik. Balon balığı, sıcak iklimlerde yani sıcak denizlerde bulunuyor. Ancak iş artık değişmeye başladı. Balon balığı Kuzey Ege'ye kadar dayandı. Babakale'de balon balığı görüldü. Bu demek oluyor ki o sulara yavaş yavaş adapte oluyor. Soğuğa da adapte oluyor Marmara'ya kadar ilerleyecek gibi duruyor" dedi.



'LÜFERİN GEÇECEĞİ BÖLGEDE AĞ ATILMAMALI'



Lüfer balıklarının, balon balıklarının en büyük düşmanı olduğuna dikkat çeken Yolyapan, "Lüfer, sarıkanat, kofana Karadeniz'den Ege'ye geçiyor. Balon balığının en büyük düşmanı lüfer, onun olduğu bölgeye balon balığı yaklaşamıyor. Çünkü canavar balıklardır lüfer ve kofana. Bunlara saldırıp, yiyorlar. O yüzden biz o boğazdan geçen lüfer, kofonalara ağ attırmayalım. Devlet yetkililerine söylüyorum. Mesela Mandalya, Güllük Körfezi'nde balon balığı yok. Olmamasının en büyük nedeni lüfer ve kofonanın olması. Bunlar olmasa Mandalya Körfezi'ne iner. Bodrum Yarımadası'nı düşünün, kalenin olduğu tarafta denizde balon balığı var, Mandalya dediğimiz Yarıkavak, Gümüşlük'te balon balığı yok. Neden yok? O tarafta lüfer, kofona var" diye konuştu.



‘HERKES BALON BALIĞI YAKALAMAYA ÇIKACAK'



Resmi Gazete'de yayımlanan kararla balon balıklarının kuyruklarını getirenlere devletin 5 lira vereceğini hatırlatan Yolyapan, şunları da kaydetti:



"Devlet amatörlerin tutmasını yasaklamış, doğru da karar vermiş. Orada diyor ki kuyruğunu kestikten sonra karnını yarıp,1 mil açığa bırakmanız gerekiyor. Amatörler kıyıdan yakalasa yakın bölgede kuyruğunu kesecek atacak. Orada kedi, köpek, kuş var. Bunların hepsini zehirler. O yüzden doğrusunu yapmış, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nü tebrik ediyorum. Düşünsenize bir ağdan binlerce çıkarsa çok para kazanılacak. O yüzden herkes balon balığı yakalamaya çıkacak. Bu tehlikeyi lütfen göz ardı etmeyelim, bunu önemseyelim. Denizlerimiz için çok önemli, bu konuda Allah yardımcımız olsun."