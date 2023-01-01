İşte yeni yılın ilk bebekleri

MALATYA (DHA)

Malatya'da yeni yılın ilk bebeği Özlem ve Mustafa Kazan (42) çiftinin Malatya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde dünyaya gelen bir erkek ve bir kız ikiz bebekleri oldu. Saat 00.07'de 2 kilo 400 gram ve 2 kilo 150 gram ağırlığında dünyaya gelen ikiz bebeklere 'Ayşe' ve 'Murat' ismi verildi. İkiz bebeklerini kucağına almanın sevincini yaşayan anne Özlem Kazan (31), 2023 yılının ilk ikiz bebeği olması nedeniyle mutlu olduğunu söyledi. Doktor Murat Altındağ, yeni yılın ilk bebekleri ve annenin sağlıklı olduğunu belirterek, "Anne ve bebeklerimizi yarın taburcu edeceğiz. Aile sağ olsun bir jest olarak benim ismimi koymuş. İsmiyle sağlıklı ve vatana millete hayırlı bir evlat olur inşallah" diye konuştu.

Malatyada yeni yılın ilk bebekleri ikiz; Ayşe ile Murat

Anne Özlem Kazan, iki çocuk annesi olduğunu kaydederek, "Şimdi ikizlerim doğdu, bir kız bir erkek ikizimiz. Çok güzel bir duygu. Rabbim herkese nasıp etsin. Gerçekten çok güzel bir duygu. İsimleri de düşündük, biri ebemizin ismi Ayşe, doktorumuzun ismi Murat. Onların isimlerini koyduk. Çok yardımcı oldular. Yeni yıldan sağlık ve huzur diliyorum" dedi.

Baba Mustafa Kazan ise ikiz çocukları olduğu için mutlu olduklarını söyledi.

Malatyada yeni yılın ilk bebekleri ikiz; Ayşe ile Murat

İZMİR'DE YILIN İLK BEBEĞİ, 'ARAS BULUT', MANİSA'DA YILIN SON BEBEĞİ 'MUSAB UMEYR'

İzmir'de, kentte yeni yılın ilk bebeği Süleyman- Zeliha Karaca çiftinin çocuğu 'Aras Bulut' oldu. Ailenin ikinci çocuğu olan Aras Bulut, saat 00.01'de 3 kilo 20 gram ağırlığında dünyaya geldi. Manisa'da ise yılın son bebeklerinden biri Ömer- Merve Kılınç çiftinin bebeği 'Musab Umeyr' oldu.

İzmir'de yeni yıl kent genelinde coşku ile kutlanırken, Süleyman- Zeliha Karaca çifti mutlu dolu anlar yaşadı. Çiftin ikinci çocuğu olan Aras Bulut, özel bir hastanede saat 00.01 sıralarında dünyaya geldi. İzmir'de yılın ilk bebeği olduğu öğrenilen Aras Bulut'un 3 kilo 20 gram gram ağırlığında olduğu belirtildi. Bebeğini kucağına alan Zeliha Karaca, kendisinin de 1 Ocak doğumlu olduğunu ve en güzel hediyenin bebeğinin dünyaya gelmesi olduğunu kaydederek, çok mutlu olduğunu söyledi. Öte yandan, duygu dolu anlar yaşayan baba Süleyman Karaca ise "Çok değişik duygular içerisindeyim. Oğlum Kaan Mert de çok sevindi, çok mutlu oldu, ağabey oldu. Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Eşim de 1 Ocak doğumlu. Anneyle bebek aynı tarihte doğdu. Bu da güzel bir tesadüf oldu" dedi.

Malatyada yeni yılın ilk bebekleri ikiz; Ayşe ile Murat

'ARAS BULUT BEBEK TAM 12'Yİ BİRKAÇ SANİYE GEÇTİĞİNDE DÜNYAYA GELDİ'

Doğumu başarılı bir şekilde gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Tunç Canda, 2023 yılına güzel bir sürprizle merhaba dediklerini ifade etti. Canda, "Hem kendi adıma hem de hastanem adına herkesin yeni yılını kutluyorum. Tüm insanlara yeni yılda mutluluk, sağlık, huzur diliyorum. Aras Bulut bebek tam 12'yi birkaç saniye geçtiğinde dünyaya geldi. Bebek de annemiz de sağlıklı her şey yolunda" diye konuştu.

Malatyada yeni yılın ilk bebekleri ikiz; Ayşe ile Murat

Öte yandan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, yılbaşına görevi başında giren emniyet, jandarma ve sağlık görevlilerine ziyarette bulundu. Vali Karadeniz'in ilk ziyareti, Turgutlu yolu üzerindeki polis uygulama noktasına gerçekleştirdi. Vali Karadeniz'e, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul ve İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy da eşlik etti. Görevi başındaki emniyet görevlilerine kolaylıklar dileyen Vali Karadeniz, daha sonra beraberindekiler ile birlikte Manisa Şehir Hastanesi'ne geçti. İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca ve Başhekim Serkan Saka tarafından karşılanan Vali Karadeniz, yetişkin ve çocuk acil serviste yatan hastalara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

2023'E SAATLER KALA DOĞDU, ALTINLA ÖDÜLLENDİRİLDİ

Vali Karadeniz, daha sonra 2023 yılına saatler kala doğan, yılın son bebeklerinden 'Musab Umeyr' ismi verilen bebeğe çeyrek altın taktı, aileyi de tebrik etti. Baba Ömer Kılınç, "İlk çocuğumuz. Valimiz gelerek bizi tebrik etti, kendilerine çok teşekkür ederiz. Çok heyecanlı ve mutluyuz" dedi.

Malatyada yeni yılın ilk bebekleri ikiz; Ayşe ile Murat

KENTTE 2 BİN 327 ASAYİŞ EKİBİ GÖREV ALDI

Vali Karadeniz, Şehir Hastanesi çıkışı açıklamalarda bulundu. Manisa halkının yeni yılını tebrik eden Vali Karadeniz, "İl genelinde 3 bine yakın sağlık görevlimiz ve 103 ambulansımız görev yapıyor. Asayiş ve trafik hizmetlerinde toplam 2327 personelimiz görev yaparken, bunlardan 1802'si emniyet personeli, 525'i ise jandarma personelimizden oluşmaktadır. 137'si jandarmada, 410'u emniyette olmak üzere 547 ekibimiz sadece asayişle ilgili görev aldı. 251 itfaiye personeli, 155 araçla bu akşam nöbet tutarken, herhangi bir olumsuzluğa karşı 4 personelden oluşan 1 AFAD ekibimiz görevde. Bu tedbirler vatandaşlarımızım yılbaşını rahat ve huzur geçirmeleri için. Bu vesile işe tüm halkımızın yeni yılını tebrik ediyorum. İnşallah Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında mutlu, sağlıklı, daha müreffeh bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum" diye konuştu.

Vali Karadeniz ve beraberindekiler daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi ve ardından Menemen yolu üzerindeki jandarma uygulama noktasında ziyarette bulundu.

Halil İbrahim KARABIYIK- Ersan ERDOĞAN- Ertuğrul KOÇAK/ İZMİR, (DHA)

DİYARBAKIR'DA YENİ YILIN İLK BEBEKLERİ 'ZEYNEP LİNA' VE NİSA

Diyarbakır'da 2023 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen kız bebeklerine Petek ailesi Zeynep Lina, Şimşek ailesi de Nisa ismini verdi. Vali Yardımcısı Selim Çomaklı yeni yılın ilk anneleri ve bebeklerini ziyaret ederek altın hediye etti.

Malatyada yeni yılın ilk bebekleri ikiz; Ayşe ile Murat

Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde, yeni yılın ilk bebekleri, Petek ve Şimşek ailelerinin oldu. Yeni yıla anne olarak giren Yasemin Petek ve Fatma Şimşek, bebeklerini kucaklarına aldı. Yasemin Petek kızına Zeynep Lina, aynı dakikalarda anne olan Fatma Şimşek de Nisa ismini verdi. Vali Yardımcısı Selim Çomaklı, Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Süleyman Öden, yeni yılın ilk bebekleri ve ailelerini ziyaret ederek, bebeklerin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Vali Yardımcısı Çomaklı ve beraberindekiler, daha sonra yeni doğan bebeklere çeyrek altın hediye etti.

Malatyada yeni yılın ilk bebekleri ikiz; Ayşe ile Murat

‘RABBİM İSTEYEN HERKESE BEBEK NASİP ETSİN’

İlk defa bebek sahibi olan Fatma Şimşek, kızının sağlıklı şekilde doğmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Şimşek, "Rabbim isteyen herkese versin. Yeni yıl sağlık ve huzur getirmesini bebek isteyen herkese nasip etsin, o mutluluğu onlara yaşatır. Bebeğimizin cinsiyeti kız ismi ise Nisa" dedi.

Malatyada yeni yılın ilk bebekleri ikiz; Ayşe ile Murat

Vali Yardımcı Çomaklı ise doğum yapan hastalar ile bir arada olup onları ziyaret ettiklerini belirterek, "Yeni yılın ilk saatlerinde Diyarbakır’da dünyaya gelen bebeklerimizi ve annelerini ziyaret ettik. Onlara küçük bir hediyemizi takdim ederek vatana hayırlı evlat olmalarını diledik. Yeni yıl ülkemize, ilimize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini diliyoruz" diye konuştu.

Gıyasettin TETİK- Serhat ÖZDEMİR/ DİYARBAKIR, (DHA)

SİVAS'TA YENİ YILIN İLK BEBEĞİ 'BEKİR'

Sivas'ta yeni yılın ilk bebeği saat 00.05'te dünyaya gelen 'Bekir' bebek oldu.

Kentte 2022 yılının ilk bebeği saat 00.05'de dünyaya geldi. Öznur (26) ve Aykut Halver (32) çiftinin ikinci çocuğu olan bebeğe dedesinin ismi olan 'Bekir' adı verildi. 3 kilo 390 gram ağırlığında dünyaya gelen Bekir bebeğin annesi Öznur Halver, "Çok mutlu ve heyecanlıyım. Çok güzel bir duygu. Yeni yılın en güzel hediyesi oldu. 00.05'te doğdu ve Bekir adını verdik" dedi.

Malatyada yeni yılın ilk bebekleri ikiz; Ayşe ile Murat

Erkek torununu kucağına alan ve kendi ismini paylaşan dede Bekir Halver ise "Çok büyük bir mutluluk benim için. Allah bana bir erkek torun verdi. 11'inci torunumu kucağıma alıyorum ve dede olmak çok güzel. Hepsi çok tatlı. Herkese iyi yıllar diliyorum" diye konuştu.

Malatyada yeni yılın ilk bebekleri ikiz; Ayşe ile Murat

Arife Defne ARSLAN/ SİVAS, (DHA)

SİİRT'TE YENİ YILIN İLK BEBEĞİ 'SEHER'

Siirt'te, 2023 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe 'Seher' ismi verildi.

Siirt'te 2023 yılının ilk dakikalarında Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Aynur Gülcan, kız bebek dünyaya getirdi. Seher ismi verilen bebeği ve annesini Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ziyaret etti. Anne ve bebeğin sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Hacıbektaşoğlu, yeni doğan bebeğe çeyrek altın taktı.

Malatyada yeni yılın ilk bebekleri ikiz; Ayşe ile Murat

Akif ÖZALP/ SİİRT (DHA)

KAYSERİ'DE YENİ YILIN İLK BEBEĞİ 'YÜSRA'

Kayseri'de, kentin 2023 yılındaki ilk bebeği saat 00.05'te doğdu. Kız olan bebeğe 'Yüsra' adı verildi.

Kayseri Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde, 2023 yılının ilk bebeği 00.05'te dünyaya geldi. İlk bebeklerini kucaklarına alan Ahmet Tekin ve Asena Tekin çiftinin bebeğine Yüsra ismi verildi. Yüsra bebek 3 kilo 900 gram doğarken, boy uzunluğunun ise 51 santim olduğu belirtildi. 2023 yılının ilk bebeği olması nedeniyle Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Şamil Gergin aileyi ziyaret ederek, tebrik etti. Duygularını anlatan Anne Asena Tekin, "Bebeğimiz hem bizim hem yeni yılın ilk bebeği oldu. Bu durumdan dolayı mutluyuz ve kıvanç doluyuz. Şehir hastanesini tercih emekle iyi bir karar almışım. Sevgili doktorumuz, hemşirelerimiz ve ebelerimiz çok güzel ilgilendiler Büyük bir profesyonellikle birlikte adım attık. Bu durumdan dolayı da çok mutluyum" dedi.