İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye genelinde bugün itibarıyla toplam 228 bin 868 test yapıldığını ve vaka sayısının 34 bin 109'a ulaştığını açıkladı.

Bakan Koca, "Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak bu noktalarda yoğunluk fazla." ifadelerini kullandıktan sonra Türkiye'nin koronavirüs haritasını paylaştı.

HARİTADAKİ RENKLER NE ANLAMA GELİYOR?

-Mavi renkler testler

-Mor renkler ikinci test

-Yeşil renkler vaka

-Kırmızı renkler ölüm

İSTANBUL'DAKİ YOĞUNLUK HARİTASI:

ANKARA'DAKİ YOĞUNLUK HARİTASI:

İZMİR'DEKİ YOĞUNLUK HARİTASI:

KOCAELİ'DEKİ YOĞUNLUK HARİTASI

SAKARYA'DAKİ YOĞUNLUK HARİTASI

ZONGULDAK'TAKİ YOĞUNLUK HARİTASI