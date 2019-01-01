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İşte kazanan numaralar

70 milyon TL'yi kazanan numara belli oldu! İşte kazanan numaralar

İşte kazanan numaralar

70 milyon TL'yi kazanan numara belli oldu! İşte kazanan numaralar

01 Ocak 2019 Salı 10:35
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İşte kazanan numaralar

Milli Piyango Genel Müdürlüğü’nün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye, "7615536" numaralı tam bilete isabet etti.

70 milyon liralık büyük ikraimiye '7615536' numaralı biletin sahibine gitti. Büyük ikramiyenin uzun yıllar sonra ilk kez tam bilete çıktığı ve bu biletin İstanbul'da satıldığı öğrenildi. 

1 MİLYON LİRA İKRAMİYE KAZANDIRAN NUMARALAR

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 1 milyon lira ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nce gerçekleştirilen çekilişte 8977111, 8233872, 3250156, 0486336, 6131177, 2136781, 1926666, 0610463, 2875253, 5528334 numaralı biletlerin sahipleri 1'er milyon liranın sahibi oldu.

7 MİLYON TL KAZANAN NUMARA

7 milyon liralık ikramiye '9915188' numaralı çeyrek biletin sahibine çıkarken, 70 milyon liralık büyük ödül '7615536' numaralı biletin sahibine gitti. Büyük ikramiyenin uzun yıllar sonra ilk kez tam bilete çıktığı ve bu biletin İstanbul'da satıldığı öğrenildi. 

AMORTİ KAZANDIRAN NUMARALAR BELLİ OLDU

Milli Piyango İdaresince gerçekleştirilen çekilişte amortiler '4' ve '9' numaralı biletler olarak belirlendi.

70000000 TL ikramiye kazanan numaralar

7615536  (İstanbul)

7000000 TL ikramiye kazanan numaralar

9915188 

1000000 TL ikramiye kazanan numaralar

0486336  0610463  1926666  2136781  2875253  3250156 

5528334  6131177  8233872  8977111 

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

0103560  0133578  0191598  0670313  0924716  0947679 

1031575  1120429  1131242  1221601  1232342  1522796 

1962365  2242485  2395575  2712944  3693186  4912810 

5726108  5841416  6112732  6223577  6231814  6553565 

7408276  8053948  8527137  8838637  9920808  9932306 

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

0064351  0227300  0275026  0288843  0311785  0405960 

0418959  0623640  0721332  0775428  0834419  0900714 

1021024  1089984  1162214  1239018  1391631  1414149 

1570815  1742752  1877083  1879952  1909816  2009124 

2091315  2111451  2137831  2328360  2331038  2468556 

2812546  3370692  3390879  3505819  3532471  3534207 

3612675  3854045  3921507  4010699  4104575  4130012 

4167002  4255554  4332479  4564984  4895655  5018248 

5294592  5310270  5458699  5474455  5562983  5592621 

5629165  5630524  5634563  5717956  5722664  5723211 

5801547  5837803  5954746  5960725  6110740  6131726 

6153438  6165630  6348375  6470203  6644224  6670250 

6702120  6710678  6943751  6961375  7042930  7224993 

7307807  7443529  7472714  7605212  7750400  8021512 

8033117  8181550  8326641  8508943  8586125  8653551 

8826172  9055377  9116053  9211357  9411138  9741612 

9782126  9813310  9885420  9931794 

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

0025507  0067055  0180365  0213989  0366671  0456023 

0530798  0571785  0636411  0653976  0671539  0785120 

0807580  0808959  0819488  0828779  0832464  0873912 

0882263  0914191  0941438  0985266  1184533  1200814 

1218755  1280694  1326597  1329132  1358547  1477955 

1486111  1516171  1564530  1680393  1743897  1918336 

1922130  1980899  2014498  2016470  2065261  2119714 

2122241  2213343  2243040  2255591  2265937  2291649 

2299726  2322191  2344288  2364695  2400859  2404025 

2472219  2510040  2513455  2532197  2636554  2676675 

2782621  2883286  2883694  2937694  2980680  2985514 

3065605  3113128  3231026  3247628  3366072  3403805 

3414866  3473620  3490942  3578954  3623629  3646728 

3692123  3714602  3819554  3865464  3884731  3953742 

4012346  4113201  4146873  4264517  4325610  4332352 

4337350  4456170  4545492  4608984  4640599  4649320 

4667213  4713335  4716272  4877367  4889328  4921767  

4939078  4940793  4973845  5010235  5011057  5109970 

5130370  5135668  5149011  5221868  5400353  5440023 

5513085  5564393  5622063  5708752  5726900  5802796 

5821655  5923323  5997409  6010468  6071719  6078090 

6101150  6113849  6134239  6257787  6297840  6302816 

6310117  6391275  6427314  6431862  6509926  6574115 

6582514  6649308  6745484  6766694  6840976  6844857 

6977354  6978591  7010023  7069429  7096917  7098509 

7155318  7157965  7192920  7194814  7201030  7226164 

7264469  7272719  7364898  7376245  7437938  7500066 

7528462  7600784  7629206  7656671  7762615  7765588 

7768621  7828269  7834690  7919122  7962177  8139926 

8333615  8360173  8381584  8500395  8527892  8532274 

8668803  8765241  8797209  8894432  8953591  8982123 

8996565  9003778  9055337  9078081  9240785  9269994 

9295782  9308788  9459352  9798483  9825249  9919808 

9947532  9961621 

Son 6 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar

010720  043315  050673  052473  069480  069977 

072615  095271  114566  126799  127341  150356 

180634  206867  227844  243096  251467  285256 

286672  316420  321310  333360  351070  355400 

356054  361080  363914  379585  429153  432187 

484142  484331  566545  571724  579692  602089 

658374  678511  709714  727629  739043  755807 

802880  822703  898439  924500  929000  963454 

965174  975966 

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar

01726  01857  01962  03003  03121  04697 

05836  06080  08849  09630  10287  10993 

11380  11479  16140  20245  22126  23981 

25212  25490  26487  27286  27693  28343 

31123  32217  33091  33222  34253  35289 

36904  38065  39797  43222  43339  43635 

44769  45920  46984  47046  48707  49082 

51548  51716  52079  54235  54690  56533 

58104  58944  59390  60003  60020  60022 

61503  61762  62359  63027  63172  64287 

64368  65109  66147  69606  70921  71953  

72244  72498  73021  74035  74052  74240 

76664  76729  76885  77586  77996  77999 

78896  80139  80547  81241  82341  83508 

84612  85452  86223  86515  86632  87299 

87324  88558  91807  92243  92646  93695 

94042  98306  98604  99436 

Son 4 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar

0170  0294  0883  0994  1341  1396 

1504  1526  2160  2180  2698  2881 

3502  3669  3724  4479  4888  5156 

5165  5591  5597  5836  5999  6324 

6427  6434  6480  6664  6733  7019 

7122  7220  7229  7422  7619  7791 

7941  8330  9103  9689 

Son 3 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar

054  092  137  139  155  187 

191  228  296  325  372  386 

424  479  693  699  770  798 

805  954 

Son 2 rakamına göre 140 TL ikramiye kazanan numaralar

17  27  43  44  72  77 

99 

Son 1 rakamına göre 70 TL ikramiye kazanan numaralar

4  9 

70000 TLTeselli ikramiyesi kazanan numaralar

0615536  1615536  2615536  3615536  4615536  5615536 

6615536  7015536  7115536  7215536  7315536  7415536 

7515536  7605536  7610536  7611536  7612536  7613536 

7614536  7615036  7615136  7615236  7615336  7615436 

7615506  7615516  7615526  7615530  7615531  7615532 

7615533  7615534  7615535  7615537  7615538  7615539 

7615546  7615556  7615566  7615576  7615586  7615596 

7615636  7615736  7615836  7615936  7616536  7617536 

7618536  7619536  7625536  7635536  7645536  7655536 

7665536  7675536  7685536  7695536  7715536  7815536 

7915536  8615536  9615536 

DHA

Son Güncelleme: 01.01.2019 10:37
Anahtar Kelimeler:
Yılbaşı çekilişiMilli Piyango
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