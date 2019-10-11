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İstanbullulara yedireceklerdi... Poşetler dolusu ele geçirildi

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, İstanbul'a gönderilmek üzere piyasaya sürülmeye hazır torbalar içinde eşek eti geçirildi

İstanbullulara yedireceklerdi... Poşetler dolusu ele geçirildi

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, İstanbul'a gönderilmek üzere piyasaya sürülmeye hazır torbalar içinde eşek eti geçirildi

11 Ekim 2019 Cuma 08:58
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İstanbullulara yedireceklerdi... Poşetler dolusu ele geçirildi

Ezine ilçe Emniyet Müdürlüğü ve Ezine Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Menderes Çayı mevkiinde tek tırnaklı hayvan kesimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye düzenlenen operasyonda İstanbul'da piyasaya sürüleceği belirlenen torbalar içinde eşek eti ele geçirildi. Ele geçirilen eşek etleri ekipler tarafından imha edildi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Ezine Belediye Başkanı AK Parti'li Güray Yüksel, "Zabıta ekiplerimiz ve ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin birlikte halkımızın sağlığı için yaptıkları operasyon için teşekkür ediyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kaçak EtçanakkaleEzineEt
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