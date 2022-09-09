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"İstanbul’da her ay bir metro açmayı planlıyoruz"

Bakan Karaismailoğlu: Önümüzdeki günlerde İstanbul’da her ay bir metro açmayı planlıyoruz

09 Eylül 2022 Cuma 14:02
"İstanbul’da her ay bir metro açmayı planlıyoruz"

İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı Yüz Yüze 100 Gün programı kapsamında Sancaktepe’de vatandaşlarla bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Adil Karaismailoğlu "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlığımızdaki kadrolar ile birlikte inşallah önümüzdeki günlerde İstanbul’da her ay bir metro açmayı planlıyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı ve E-5 arasındaki mahalleleri birbirine bağlayacak metro hattımızı eylül ayında hizmetinize sunacağız. İstanbul Havalimanı’yla, Kemerburgaz, Göktürk, Kağıthane, Beşiktaş, Gayrettepe’ye uzanan metro hattımızı da kasım ayı gibi planladık. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Metrosu’nu da aralık ayında hizmete sokacağız" diye konuştu. 

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın başlattığı 'Yüz Yüze 100 Gün' programı kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Şehit Furkan Doğan Gençlik Merkezi’nde düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Programa Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de katıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu programda konuşma yaptı. 


 

"20 YIL ÖNCE 30 MİLYON OLAN HAVAYOLU YOLCUSU 210 MİLYONA ÇIKTI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "20 yıl önce Türkiye genelinde sadece 30 milyon olan havayolu yolcu sayısı bugün 210 milyona çıktı. Hedefimiz 2053’e kadar bu sayıyı 400 milyona çıkarmak. 225 milyar dolarlık ticaret hacmi bugün 250 milyar dolar olacak. Dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerden biri olmamızın nedeni bu güçlü altyapı üzerine kurulan üretim,sanayi, tarım ve turizm sayesinde. Bizim çok paramız yok, bizim az paralarla maksimum fayda sağlayan işler yapmamız için iyi planlamalar yapmamız gerekiyordu, bu iyi planlamalar sonucunda da maksimum fayda sağlayan işleri yaptık" dedi. 


 



"ÇAM VE SAKURA HASTANESİ METRO HATTI ARALIK AYINDA HİZMETE GİRECEK"  

Bakan Karaismailoğlu "Şu anda 250 kilometre devam eden işletmeler olan raylı sistem hattının tamamı yine Ak Partili Belediyeler döneminde yapılmıştır ve işletilmeye başlanmıştır. Bütün ihaleleri yapılmış, 100 kilometrelik metro hattının da geçmiş dönemde bizlerin yönetiminde olan Ak Partili Belediyeler zamanında başlamış, ihaleleri yapılmış hatlardı. Bu hatların da şimdiye kadar çoktan bitmesi gerekiyordu. 2019 seçimlerinden sonra hangi akla hizmettir, hangi mantıktır, şehrin gerekli olan işi bitmiyor ve bitmiyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi dünyanın en büyük ve modern hastanelerinden birisiydi. Bu hastaneye metro planlanmıştı. Maalasef yolunu bile yapmayan bir yerel belediyeyle karşı karşıya kaldığımız için 1 ay içerisinde bakanlık olarak üstlenerek yolları tamamladık. Yine yerel yönetim sorumlusu olduğu metro hattından imtina ettiğini görünce hemen bizler de bakanlık olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla burayı devraldık. Bu metroyu da inşallah aralık ayında hizmete sokacağız" dedi.


 

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE İSTANBUL’DA HER AY BİR METRO AÇMAYI PLANLIYORUZ"  

Bakan Karaismailoğlu "Bir taraftan görevini yapmayanlar, bir taraftan görevinin sorumluluklarını çok daha fazlasını yerine getiren, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlığımızdaki kadrolar ile birlikte inşallah önümüzdeki günlerde İstanbul’da her ay bir metro açmayı planlıyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı ve E-5 arasındaki mahalleleri birbirine bağlayacak metro hattımızı eylül ayında hizmetinize sunacağız. İstanbul Havalimanı’yla, Kemerburgaz, Göktürk, Kağıthane, Beşiktaş, Gayrettepe’ye uzanan metro hattımızı da kasım ayı gibi planladık" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil KaraismailoğluİstanbulMetro
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