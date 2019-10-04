İstanbul-İzmir Otoyolu İzmir'e değer kattı

İZMİR - İstanbul-İzmir arasındaki 8 saatlik mesafeyi 3.5 saate düşüren Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi'nin tamamlanmasının ardından, İzmir, konut sektöründe değer kazandı. Mesafeyi ve ulaşım süresini kısaltan otoyolun sağladığı avantajı fırsat bilen birçok yatırımcı, İzmir'den konut satın almak için harekete geçti. Yatırımcılar konut satın almak için trafiğin yoğun olmadığı ve denize yakın olan Seferihisar, Çeşme, Urla, Mordoğan, Foça gibi yazlık ilçeleri tercih ederken, gayrimenkul sektörü İzmir genelinde ivme kazandı.



İzmir'de konut fiyatlarının İstanbul'a oranla daha uygun olması, bu bölgeye yatırım yapmayı daha cazip hale getirdi. İzmir'in gayrimenkul sektörü açısından ivme kazandığını belirten İMDER Başkanı İsmail Yıldırım, "4 Ağustos tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız İzmir-İstanbul otoyolunun açılışını gerçekleştirdi. Bu proje Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden bir tanesidir. Son yıllarda İzmir'in sayfiye bölgelerine İstanbul ve Ankara'dan ciddi bir talep söz konusuydu. İzmir-İstanbul Otoyolu bu noktada İzmir'i daha fazla cazibe merkezi haline getirdi. Çünkü aradaki mesafe kısaldı. İstanbul'dan birisi çıktığı zaman 3.5 saatte İzmir'de oluyor. Yakıt tasarrufunu da hesaba kattığımızda vatandaşlarımız için çok büyük bir avantaj oldu. Geçmişte de konut alımlarının fazla olduğu yazlık bölgelerde otoyolun açılmasıyla birlikte çok büyük bir yoğunluk yaşanmaya başladı. Önümüzdeki süreçte bu talebin katlanarak artacağını düşünüyorum" dedi.



'İZMİR'DE YARI FİYATINA'



İzmir'deki konut fiyatlarının İstanbul'a oranla daha avantajlı olduğunu belirten Yıldırım, "İstanbul'da konut sektörü ciddi bir krizde, çünkü üretilen konut miktarı talep edilenden çok fazla. Fiyatların da aşırı yüksek olduğunu biliyoruz. İstanbul'da alınan yüz metrekare bir konutu İzmir'den yarı fiyatına almak mümkün. Teknoloji çağındayız ve konut alım satımının teknoloji aracılığıyla da daha kolaylaştığı bir zamandayız. Fiyat karşılaştırması yapan vatandaşlar, İzmir'in daha cazip olduğunu görüyorlar. Önümüzdeki süreçte İstanbul'dan ciddi bir taleple karşılaşılacağını düşünüyorum. Bu talebin İzmir'deki konut fiyatlarını aşırı arttıracağını kısa vadede düşünmüyorum. Hiçbir zaman İzmir'deki konut fiyatları İstanbul'dakileri yakalayamaz" diye konuştu.



'İSTANBULLULAR TRAFİK İSTEMİYOR'



İzmir'deki konut satışlarının arttığını söyleyen gayrimenkul danışmanı Cengizhan Duysak, "İzmir konut piyasasında otoyol projesinin öğrenildiği tarihten bu yana artış söz konusu oldu. İzmir'de gayrimenkul sektörü bu otoyolla birlikte ivme kazandı. Halen bu süreç devam ediyor ve artacağını düşünüyoruz. İstanbul'dan gelenler trafik istemiyorlar. Denize ulaşım istiyorlar. Hafta sonu gelip rahatça denize girebilmek istiyorlar. Bunun için ve yaşamak için en iyi lokasyonlar arasında Mavişehir, Urla, Çeşmealtı, Çeşme, Güzelbahçe gibi bölgeler bulunuyor. Konut fiyatlarının daha da artacağını düşünmüyorum, zaten yeterince yükseldi, büyük bir artış beklemiyoruz ama yatırım devam edecek. Konut fiyatları belli bir yere geldi. İstanbul'dan buraya gelmek isteyenler burada iş imkanı olduğu için değil, burada rahat yaşamak için geliyorlar" dedi.



'BU YOL İZMİR'E GÜZEL ŞEYLER KATACAK'



Konut piyasasının hareketlendiğini söyleyen gayrimenkul danışmanı Aziz Doğru ise, "İzmir'de bu otoyolla birlikte iyi şeyler olacağına inanıyorum. Bu yol İzmir'e güzel şeyler katacak. Henüz bunun faydalarını görmediğimizi düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda konut satışlarında büyük bir artış söz konusu olacak. Şuanda daha çok yazlık bölgeler olan Çeşme, Alaçatı, Güzelbahçe gibi lokasyonlarda konut satışları yükseldi. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu artış İzmir'in merkezi bölgelerine de yansır" diye konuştu.



'İZMİR APAYRIDIR'



Kent sakini Mustafa Can Aydın da, "İstanbullular bu otoyolla birlikte İzmir'e yatırım yapmaya başladılar. Daha çok yazlık yerleri tercih ediyorlar. 3,5 saatte buraya geliyorlar yarım saatte de bu bölgelere geçiyorlar. Tahmin ediyorum ki İstanbullular Ayvalık'a kadar uzanacaklar. İzmir'in yeri apayrıdır. İstanbullular bizi bozmasınlar. Ben fiyatların artacağını düşünüyorum. İstanbul'da afet sonrası toplanma alanlarının da az olmasından dolayı İzmir'e daha çok yerleşeceklerini düşünüyorum. İnşallah bu kalabalık Ege'yi bozmaz. İzmir kıskanılacak bir yerdir" dedi.



İzmir'de yaşayan Atilla Hepvarlık ise, "Şu anda İstanbul ekonomisi İzmir ekonomisinin çok üstünde. Burada ancak yatırımları olur. Ben daha iyi bir hayat yaşamak isteyenlerin İzmir'e geleceğini düşünüyorum" diye konuştu.