İsmail Demir: Stratejik unsurlarda yüzde 100 yerlilik birinci hedefimiz

GAZİANTEP - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Yerlileşmede yüzde vermiyorum, sadece şunu söylemek istiyorum; stratejik unsurlarda derin ve detaylı teknoloji isteyen her konunun yüzde 100 yerli olması, birinci hedefimiz" dedi.



Gaziantep Üniversitesi'nde 'Türkiye Yüzyılı Dersleri-1' etkinliğinde öğrencilerle bir araya gelen Savunma Sanayii Başkanı Demir, teknolojinin en büyük itici gücünün insan kaynağı olduğunu dile getirdi. İnsan kaynağının başlangıç noktasının gençlerden oluştuğuna dikkat çeken Demir, "Gençlerimiz ile beraberiz, çeşitli illerimize gidiyoruz. Bu tür ziyaretler yapıyoruz. Gaziantep, bu ziyaretleri yapmak istediğimiz illerin başında geliyor. Hem üniversitelerimiz çok sayıda var, yarışmalardan görüyoruz, gençlerimiz çok aktif ve heyecanlı hem de genç bir sanayi altyapısı var. Bunlar bir araya geldiğinde, büyük bir sinerji oluşacağını düşünüyoruz" diye konuştu.



'ÇOK SAYIDA ÜLKEDEN TALEP VAR'



Gaziantep'te hem sanayiyle hem de gençlerle buluştuğunu belirten Demir, "'Türkiye Yüzyılı Vizyonu'nu beraber paylaşıp, 'İleri daha güçlü nasıl yürürüz' kısmını bir vizyon ve çalışma ortamı ile oluşturup, bu yolculuğu yapmak ve ülkemize bir katma değer sağlamak üzere buradayız. Gençlerimiz, bu katma değeri oluşturma meselesinin en önemli unsuru ve faktörü. Onlardaki heyecan, azim bütün ülkemiz için büyük bir umut kaynağı" dedi.



Savunma sanayisine ilişkin de açıklamalarda bulunan Demir, "Çok sayıda ülkeden talep ve ilgi var. Kamuoyunda ve dünyada İHA ve SİHA'lar, bilinen ve öne çıkan unsurlar fakat çok sayıda ürünümüz, mühimmatımız devrede ve talep görüyor. Yerlileşmede yüzde vermiyorum, sadece şunu söylemek istiyorum; stratejik unsurlarda derin ve detaylı teknoloji isteyen her konunun yüzde 100 yerli olması, birinci hedefimiz" diye konuştu.



İsmail Demir, sunumunun ardından TEKNOFEST'te başarı gösteren öğrencilere hediye verdi. Demir, etkinlik öncesinde ise öğrencilerin tasarladığı elektrikli otonom araçları ve roket tasarımlarını inceledi.