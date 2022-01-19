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İşletmeci Burak Akın ve Kürşat Şenler Bodrum’a şube açıyor! 

19 Ocak 2022 Çarşamba 10:36
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İşletmeci Burak Akın ve Kürşat Şenler Bodrum’a şube açıyor! 

Haber: Hakan Kanburoğlu

Yeniköy Sandal Balık’ın başarılı işletmecileri Burak Akın ve Kürşat Şenler yeni şubelerini Bodrum Yalıkavak’ta açacaklarının müjdesini verdi. 

Çalışanlarıyla birlikte güleryüzlü hizmeti Bodrum’a da taşıdığını belirten işletmeci Burak Akın, “Dereotlu mısır ekmeğimizi Bodrum’a taşıyoruz. Müşterilerimiz ikramlarımızı çok seviyor. Ayrıca ekibimizde güleryüzlü personel sayesinde fark yaratıyoruz.” dedi. 

Bembeyaz duvarları ve mavi sandalyeleriyle mekan Bodrum evlerini anımsatıyor. İstanbul’a Bodrum’u getiren Burak Akın, “Baharatlı ızgara sardalyamız, karidesimiz kesinlikle çok beğeniliyor. Menümüzü hazırlarken mevsim öncelikleri doğrultusunda en iyi seçimleri yaparız.” cümlelerini belirtti. 

Ayrıca Sandal Balık, deniz mahsullerindeki tercihlerinin geleneksel yöntemlerle yaptıkları için lezzetiyle takdir topluyor. Geçmişten kazanılan bu tecrübeyle, modern mutfağı buluşturarak lezzetin derinliklerinde eşsiz tatları müşteriyle buluşturuyor.

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İşletmeci Burak Akın Ve Kürşat Şenler Bodruma şube Açıyor
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