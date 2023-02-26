İslahiye'deki çadır kentte çocuklar oyun oynayarak vakit geçiriyor

Gaziantep (AA)

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurulan çadır kentlerde çocuklara çeşitli oyunlar oynatılarak psikososyal destek sağlanıyor.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen ve çok sayıda evin yıkıldığı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, AFAD tarafından ilçe stadyumunda çadır kent kuruldu.

Burada yaşayan ailelerin tüm ihtiyaçları başta AFAD ve Türk Kızılay olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından karşılanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının çadır kentin içinde kurduğu oyun ve etkinlik alanlarında ise gönüllü personel tarafından çocuklara hem oyunlar oynatılıyor hem de psikososyal destek veriliyor.