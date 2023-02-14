İskenderun'dan 180 depremzede gemiyle İzmir'e getirildi

İzmir

İskenderun Limanı'ndan hareket ettikten sonra ilk olarak Antalya'ya uğrayan gemi, ikinci durağı olan Çeşme Limanı'nda 180 depremzede ile 9 aracı bırakarak 35 depremzede ile İstanbul'a devam etti.

Çeşme Limanı'na gelenlerden 126'sı İzmir kent merkezindeki otellere yerleştirilmek üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen araçlara bindirildi. 54 kişi ise Çeşme Kaymakamlığı ve Çeşme Belediyesi tarafından ilçedeki otellere yerleştirildi.

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ile jandarma ve sağlık ekiplerinin karşıladığı depremzedelerin sağlık kontrolleri de gerçekleştirildi.

Öte yandan depremin yıkıma neden olduğu illerden gelerek Çeşme'de ev ve otellere yerleştirilen depremzede sayısının 600'ü geçtiği belirtildi.