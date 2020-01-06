Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kısa süreli yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
111955
ALTIN
303.124
DOLAR
5.9716
STERLİN
7.8634
EURO
6.6890
Trabzonspor'da yabancı kontenjanı sorunu
Trabzonspor'da yabancı kontenjanı sorunu
“Distoni hastalarına da Parkinson hastaları gibi beyin piliyle tedavi”
“Distoni hastalarına da Parkinson hastaları...
TOFAŞ, Unicaja Malaga karşısında
TOFAŞ, Unicaja Malaga karşısında
Beşiktaş salonda çalıştı
Beşiktaş salonda çalıştı
Sağlık Bakanlığı: Üst solunum yolu hastalıklarında öncelik aile hekimi
Sağlık Bakanlığı: Üst solunum yolu...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Işığın görülmesine 600 metre kaldı

Türkiye’nin en uzun demir yolu tünel inşaatı olan ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapımı devam eden 9 bin 950 metre uzunluğundaki çift tüplü yüksek hızlı tren tünelinde ışığın görülmesine 600 metre kaldı. Tünelin hizmete girmesi ile Adana- Gaziantep arası seyahat süresi 1,5 saate düşecek

Işığın görülmesine 600 metre kaldı

Türkiye’nin en uzun demir yolu tünel inşaatı olan ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapımı devam eden 9 bin 950 metre uzunluğundaki çift tüplü yüksek hızlı tren tünelinde ışığın görülmesine 600 metre kaldı. Tünelin hizmete girmesi ile Adana- Gaziantep arası seyahat süresi 1,5 saate düşecek

06 Ocak 2020 Pazartesi 13:32
13 Okunma
Işığın görülmesine 600 metre kaldı

GAZİANTEP - Türkiye’nin demiryolu hattındaki en uzun tüneli olacak olan 9 bin 950 metre uzunluğundaki tünelde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Nurdağı'nda 2014 yılında çalışmalara başlanan çift tüplü tünelin 2021 yılında tamamlanması hedeflenirken, tünel kazısının tamamlanmasına 600 metre kaldığı öğrenildi. Projenin hayata geçirilmesi ile yolcu trenlerinin yaklaşık 5,5 saat olan Adana- Gaziantep arasındaki seyahat süresini hızlı trenle 1,5 saate, tünel ile de Nurdağı- Bahçe arasındaki 80 dakikalık sürenin 15-20 dakika düşmesi amaçlanıyor.

600 METRE KALDI

Tünel inşaatının Şantiye Şefi Kadir Seyfi Turan, "Hızlı tren yol inşaatına 2014 yılında çalışmaya başladık 2021 senesinde bitirmeyi düşünüyoruz. Toplam güzergâhımız 17 kilometre, bunun 9 bin 950 metresi tünelden oluşmaktadır. Özel makinelerimizle tünellerimizi açıyoruz. Buradan Bahçe'ye kadar olan mesafeyi 17 kilometreye düşürmeyi amaçlıyoruz. 80 dakika olan ulaşım süresini 15-20 dakikaya düşürülmesiyle hem zaman hem de taşımacılık trafik açısında karayollarının yükünün alınması planlanıyor. Kazı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Tünelimizin 9 bin 300 metresi bitti. 600 metresi kaldı" dedi.

GAZİANTEP- İSTANBUL ARASI KISALMIŞ OLACAK

Tünel ile birlikte yüksek hızlı trenin cumhuriyetin 100’üncü yılında hizmete girmesini arzuladıklarını dile getiren Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ise "Bu tünel Türkiye'nin demiryolu açısında en uzun tüneli olma özelliği taşımaktadır. 2014 yılında başlayan Bahçe-Nurdağı arasındaki 17 kilometrelik demir yolu çalışmaları ile Nurdağı Gaziantep arasındaki hızlı tren yol yapım çalışmaları eş zamanlı devam etmektedir. Bizim ümidimiz o ki cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılında bu hattın hizmete girmesidir. Bu hizmetle Nurdağı karayollarında olduğu gibi hızlı tren ulaşımında bu bölgenin merkezi olacak. İlçemizin gelişimine çok ciddi katkı sunacaktır. Gaziantep, Nurdağı ve İstanbul arası kısalmış olacaktır. Bu projenin hayata geçirilmesini sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma Bakanımız ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Adana- GaziantepEn Uzun Demir Yolu TüneliNurdağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara kar altında
Ankara kar altında
Bakan Pakdemirli: 2020 hedefimiz 82 milyon fidan
Bakan Pakdemirli: 2020 hedefimiz 82 milyon fidan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Diyarbakır'da bombalı saldırıda ölen 6'sı öğrenci 7 kişi anıldı
Diyarbakır'da bombalı saldırıda ölen 6'sı öğrenci 7 kişi anıldı
İdlib için acil yardım çağrısı
İdlib için acil yardım çağrısı
Sarıkamış'ta, donarak şehit olan Mehmetçik anısına kardan heykeller
Sarıkamış'ta, donarak şehit olan Mehmetçik anısına kardan heykeller
'Kıran-11'de 515 kilo esrar ele geçirildi
'Kıran-11'de 515 kilo esrar ele geçirildi
İzmit Körfezi’ni kirleten 13 gemiye 13 milyon lira ceza
İzmit Körfezi’ni kirleten 13 gemiye 13 milyon lira ceza
Seferlere poyraz engeli
Seferlere poyraz engeli

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans