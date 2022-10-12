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İş adamı Görkem Altıntaş hizmet sektöründe yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor

12 Ekim 2022 Çarşamba 10:33
İş adamı Görkem Altıntaş hizmet sektöründe yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor

HABER: AZİZ KARATAŞ

Türkiye'nin önde gelen iş adamlarından Görkem Altıntaş son dönemde yaptığı yatırımlarla gündemde. Son olarak Altıntaş’ın sahip olduğu Mimoza Boyalık Konutlarını satışa çıkardığı haberleri basına yansımıştı. Bugün de ülkemiz gençlerinin eğitimine verdiği önemi duyurmak için bağış yapacağını açıkladı.

Görkem Altıntaş son dönemde yaptığı ticari hamlelerle dikkat çekiyor. Ancak bir yandan da yaptığı gizli bağışlarla iş adamı mütevazi tavrını korumaya devam ediyor.

İŞTE SON DÖNEMDE GÖRKEM ALTINTAŞ’IN YAPTIĞI PROJELER LİSTESİNİN BİR KISMI

Aydın / Dalama-Dalama Yeniköy Okul İnşaatı

Muğla / Kavaklıdere-Kavaklıdere Hastanesi

Uşak / Banaz- Banaz Vergi Dairesi

Aydın / Kuşadası-Davutlar Kamp Merkezi

Aydın / Efeler-Mimoza Suit

İzmir / Çiğli-2.Ana Jet Üssü Komutanlığı

Uşak / Merkez-Mimoza Park

Aydın / Efeler-Milli Parklar Şube Müdürlüğü

İzmir / Güzelyalı-Nato Brifing Salonu

Uşak / Sivaslı-Sivaslı Hükümet Konağı

Uşak / Sivaslı-Sivaslı Yurt Binası

Uşak / Merkez-112 Acil Çağrı Merkezi

YATIRIMLARINA DEVAM  EDİYOR

Görkem Altıntaş yaptığı satışların yanı sıra yatırım ve bağışlarına da devam ediyor. Buna ek olarak 2021 yılında Aydın’ın Kuyulu mevkiindeki Mimoza Konakları projesinin satışları zirve değer görmüştü. Proje kapsamında bulunan 24 adet tekli müstakil villanın, Ege bölgesinin “En Prestijli Villa Sitesi” yatırımı olmasıyla birlikte ciddi bir talep almıştı. Şirketin geçmişte 80’i aşkın projesin de ünlü iş adamı Görkem Altıntaş’ın imzasının bulunması gündemde büyük yankı uyandırmıştı.

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İş Adamı Görkem Altıntaş Hizmet Sektöründe Yatırımlarına Hız Kesmeden Devam Ediyor
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