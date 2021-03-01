Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 4
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1495
ALTIN
412.632
DOLAR
7.3083
STERLİN
10.2136
EURO
8.8306
Nişantaşı Üniversitesi 251 öğretim üyesi alacak
Nişantaşı Üniversitesi 251 öğretim...
Sarıyer-Ayazağa arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı ihale ilanı
Sarıyer-Ayazağa arsa satışı karşılığı...
Doğal kaynak suyu kiraya verilecek
Doğal kaynak suyu kiraya...
Kahire Büyükelçiliği Sekreter alacak
Kahire Büyükelçiliği Sekreter alacak
Çatalca'da icradan satılık tarla
Çatalca'da icradan satılık tarla
İş fırsatları için hemen tıkla!

Irk köpeklere VIP eğitim

Uluslararası Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu Başkanı, aynı zamanda GSD Alman Çoban Köpeği Derneği Başkanı Boran Aydın ve ekibi, başta K9 Alman çoban köpekleri olmak üzere, farklı ırktaki köpeklere sosyalleşme, koruma ve itaat eğitimi veriyor. Aydın, ırk köpeklerin, koronavirüslü hastaların tespitinde kullanılmak üzere eğitilebileceğini de söyledi.

01 Mart 2021 Pazartesi 10:48
4 Okunma
Irk köpeklere VIP eğitim

ANTALYA - Türkiye'nin farklı şehirlerinde faaliyette bulunan 15 derneğin birleşmesiyle kurulan Uluslararası Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu'nun Başkanı Boran Aydın, ırk köpeklerin eğitimine başladıklarını söyledi. Aydın, başta K9 Alman çoban köpekleri olmak üzere Belçika Malinoise ve Dutch Herder cinsi köpeklerin de eğitildiği merkezde, profesyonel eğitmenlerin görev yaptığını aktardı. Aydın, "Gün içinde belli saatlerde bireysel eğitimler yapıyoruz. Koruma, itaat, sosyalleşme ve arama kurtarma eğitimleri veriyoruz" dedi.

K9 Alman çoban köpeklerinin yanı sıra, farklı ırktaki köpeklerin, koronavirüslü hastaların tespitinde kullanılmak üzere eğitilebileceğini söyleyen Aydın, şöyle konuştu:

"K9 Alman çoban köpeği ve Labrador cinsi başta olmak üzere farklı ırklardan köpekler, arama- kurtarma, bomba imha ve narkotik köpekleri olarak farklı amaçlar için eğitiliyor. Köpekler his olarak çok güçlü canlılar. İngiltere'deki Medical Detection Dogs adlı kuruluşun, koronavirüslü hasta tespiti için 6 köpek üzerinde başlattığı eğitim çalışmaları oldukça dikkat çekmişti. Özel eğitimi olmayan, evde beslenen köpeklerde dikkatinizi çekmiştir. Sahibinin vücudunda bir hastalık veya bir değişim olduğunda, o bölgeyi koklar veya yalayarak dikkat çekmeye çalışır. Doğru eğitim verildiğinde Covid-19'dan enfekte olmuş bir insanı rahatlıkla tespit edebileceğini düşünüyorum."

Medikal tespit köpeklerinin yıllardır kullanıldığını söyleyen Aydın, "Bize de bakanlık 'Çalışmaya başlayın' derse, seve seve köpeklerimizi koronavirüse karşı, tespit amaçlı eğitebiliriz" dedi.

Belçika Malinoise ve Dutch Herder cinsi köpek eğitmeni Murat Topallar, komut eğitimlerine başladıklarını anlattı. Topallar, "Belçika Malinoise ve Dutch Herder ırkı köpekler polis ve askeri amaçlı eğitilen köpeklerdir. Bu köpekler çok hareketli, enerjik ve güçlüdür. Bir o kadar da akıllıdır. K9'larla birlikte aynı ağırlık sikletinde olmasalar da aynı eğitimlerden geçiyorlar" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Köpek Irkları Ve Kinoloji Federasyonu BaşkanıIrk Köpeklere VIP Eğitim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sanayi yapılarında depremin etkileri 'TSE K 118 Belgesi' ile ortadan kaldırılacak
Sanayi yapılarında depremin etkileri 'TSE K 118 Belgesi' ile ortadan kaldırılacak
'Karapınar obruk bölgesi olması nedeniyle su kullanımında günah keçisi ilan ediliyor'
'Karapınar obruk bölgesi olması nedeniyle su kullanımında günah keçisi ilan ediliyor'
VARANK: 'UZAY ARACIMIZI AY’LA BULUŞTURACAĞIZ'
VARANK: 'UZAY ARACIMIZI AY’LA BULUŞTURACAĞIZ'
Dağda yaralanan 2 kişi kurtarıldı
Dağda yaralanan 2 kişi kurtarıldı
Yolu, mahkeme kararıyla kapattırdı
Yolu, mahkeme kararıyla kapattırdı
Doğal kaynak suyu kiraya verilecek
Doğal kaynak suyu kiraya verilecek
Laboratuvar malzemesi satın alınacak
Laboratuvar malzemesi satın alınacak
Yunanistan ölüme terk ediyor, Türkiye kurtarıyor
Yunanistan ölüme terk ediyor, Türkiye kurtarıyor
UYARSİS'in kurulması ve işletilmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de
UYARSİS'in kurulması ve işletilmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma