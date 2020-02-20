İranlı turistlerin geldiği Van’da, koronavirüs tedbirleri

Alınacak tedbirlerin istişare edildiği toplantıda, öncelikle Türkiye-İran sınırı Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'na termal kamera montajı yapılması, sağlık odası kurulması ve yabancılarla irtibat halinde olan gümrük kapısında çalışan personelin koruyucu maske ve ekipman kullanması ile (covid-19) koronavirüs hakkında eğitimden geçirilmesi kararı alındı. Geri Gönderme Merkezi ön kabul birimine termal kamera kurulması ve personelin virüs hakkında eğitilmesi, sınır birlikleri personeline de yine virüs hakkında bilgilendirme eğitimi verilmesinin önemine dikkat çekildi.

Virüs hakkında bastırılacak bilgilendirme afişlerinin Türkçe, Farsça, İngilizce Kapıköy Gümrük Kapısı'nın çeşitli yerlerine asılması kararlaştırıldı. Ayrıca, İran’dan Türkiye’ye karayolu ve demiryolu ile giriş-çıkışların sınırlandırılması konusunda da bakanlığın görüşünün alınması karara bağlandı.