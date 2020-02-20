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İranlı turistlerin geldiği Van’da, koronavirüs tedbirleri

İran’da koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası Van’da, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında toplantı yapıldı. Toplantıda virüse karşı acil tedbirler alınması kararlaştırıldı.

20 Şubat 2020 Perşembe 11:27
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İranlı turistlerin geldiği Van’da, koronavirüs tedbirleri
İran’ın Kum kentinde koronavirüs nedeniyle 2 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından İranlı turistlerin yoğun olarak geldiği Van’da Vali Mehmet Emin Bilmez başkanlığında, alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi için toplantı yapıldı. Valilik binasındaki toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu, Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Hayrettin Yıldırım, İl Göç İdaresi Müdürü Cuma Omurca, 6. Hudut Tugay Komutanlığı ve ilgili kurumlardan temsilciler katıldı. Toplantıda Vali Bilmez, virüsün İran’da ortaya çıkmasıyla bazı tedbirlerin alınmasının zorunlu hale geldiğini belirterek, genel durum değerlendirmesi yaptı. 

Alınacak tedbirlerin istişare edildiği toplantıda, öncelikle Türkiye-İran sınırı Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'na termal kamera montajı yapılması, sağlık odası kurulması ve yabancılarla irtibat halinde olan gümrük kapısında çalışan personelin koruyucu maske ve ekipman kullanması ile (covid-19) koronavirüs hakkında eğitimden geçirilmesi kararı alındı. Geri Gönderme Merkezi ön kabul birimine termal kamera kurulması ve personelin virüs hakkında eğitilmesi, sınır birlikleri personeline de yine virüs hakkında bilgilendirme eğitimi verilmesinin önemine dikkat çekildi.

Virüs hakkında bastırılacak bilgilendirme afişlerinin Türkçe, Farsça, İngilizce Kapıköy Gümrük Kapısı'nın çeşitli yerlerine asılması kararlaştırıldı. Ayrıca, İran’dan Türkiye’ye karayolu ve demiryolu ile giriş-çıkışların sınırlandırılması konusunda da bakanlığın görüşünün alınması karara bağlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
VanİranTuristKoronavirüs
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