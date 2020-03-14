Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Sultanbeyli Belediyesi ilçedeki ortak alanları dezenfekte etti
Sultanbeyli Belediyesi ilçedeki ortak alanları...
FSM'de intihar
FSM'de intihar
MSB: 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi
MSB: 11 PKK'lı etkisiz hale...
Tarabya'da göz gözü görmüyor
Tarabya'da göz gözü görmüyor
Torbalı zeytin kolonyasına yoğun talep
Torbalı zeytin kolonyasına yoğun talep
İş fırsatları için hemen tıkla!

İran sınırında 7 kaçak göçmenin cesedi bulundu

VAN'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında, Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından, donarak öldükleri tahmin edilen 7 kaçak göçmenin cesedi bulundu.

14 Mart 2020 Cumartesi 10:23
0 Okunma
İran sınırında 7 kaçak göçmenin cesedi bulundu

Çaldıran ilçesinin İran sınırında araştırma ve inceleme yapan Jandarma ve AFAD ekipleri, bir kilometrelik alanda yurda kaçak girmeye çalışan Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 7 kaçak göçmenin cesedini buldu. Donarak öldükleri tahmin edilen kaçak göçmenlerin cesetleri, kesin ölüm nedenlerinin tespiti için Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Geçen Şubat ayında Çaldıran ilçesinin İran sınırını kaçak yolla geçen 13 kaçak göçmenin tipiye yakalandıkları ve donarak hayatlarını kaybettiği ihbarı yapılmıştı. Ancak bölgeye, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyşe ulaşım sağlanamadığı için araştırma yapılamamıştı. Bulunan kaçak göçmen cesetlerinin ihbarda bildirilen gruptan oldukları tahmin ediliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İranSınırKaçakGöçmenCeset
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MSB: 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi
MSB: 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Bakan Selçuk: Uzaktan eğitimi simülasyonlar ile anlatacağız
Bakan Selçuk: Uzaktan eğitimi simülasyonlar ile anlatacağız
Irak'tan gelen Türk işçiler, Ankara'da gözlem altında
Irak'tan gelen Türk işçiler, Ankara'da gözlem altında
Bodrum'da korkutan deprem!
Bodrum'da korkutan deprem!
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Durduruldu
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Durduruldu
Liderler zirvesi telekonferans olarak yapılacak
Liderler zirvesi telekonferans olarak yapılacak
9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı
9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı
Koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi
Koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi
81 ilde denetimler üst düzeye çıkarıldı
81 ilde denetimler üst düzeye çıkarıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı