İran'daki deprem Van'ı vurdu!

(DHA)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van'ın Başkale ilçesindeki köylerde 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Öte yandan AFAD, İran'nın Khoy kentinde saat 12:48'de, 4.3 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, saat 08.53'te merkez üssü İran’ın Hoy şehri olan 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5.22 kilometre derinliğinde olan deprem, merkez üssüne 4,75 kilometre mesafedeki, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde de yoğun şekilde hissedildi. Deprem, Hakkari’nin yanı sıra sınır iller Iğdır, Kars ve Ağrı ile Van'da da hissedildi. Öte yandan AFAD, İran'nın Khoy kentinde saat 12:48'de, 4.3 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu.

VAN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Van Valiliği: Depremde, 9 ölü 37 yaralı yaralı var. 31 yaralı Başkale Devlet Hastanesi'nde tedavi edilirken durumu ağır olan 6 yaralı Van'a sevk edildi.

BAKAN KOCA: DEPREMDE 21 KİŞİ YARALANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 kişinin yaşamını yitirdiği depreme ilişkin, 21 kişinin yaralandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, yaptığı yazılı açıklamada, İran'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin Van Başkale'de de hasara yol açtığını kaydetti. Bakan Koca, açıklamasında, "Depremden hemen sonra bölgeye 25 ambulans, 1 helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibimizi sevk ettik. Depremde 21 vatandaşımız yaralandı. Başkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan 8 kişinin durumu kritik, diğer yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi. ANKARA, (DHA)

ÖLÜ SAYISI 9'A YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, depremde ölü sayısının 9'a yükseldiğini bildirdi. Bakan Koca, "İran’da yaşanan deprem, Van'ın Başkale ilçesini etkiledi. 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 37 yaralımız var. 25 ambulans, 1 helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibi anında olay yerine intikal etti. Durumu kritik 9 kişi ve diğer yaralılarımız için her türlü çabayı gösteriyoruz" dedi

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

İran'ın Türkiye’ye sınır Hoy kentinde meydana gelen, 9 kişinin öldüğü, 37 kişinin de yaralandığı 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. Bu depremin ardından saat 14.01'e kadar, büyüklükleri 1.8 ile 4.3 arasında değişen 29 artçı deprem oldu.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, DEPREM BÖLGESİNDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem bölgesinde açıklama yaptı. Depremde 9 kişinin hayatını kaybettiğini 37 kişinin de yaralandığını belirten Bakan Soylu, yaralıların hastanelere sevk edildiğini söyledi. Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Deprem olduktan sonra tüm güvenlik güçlerimiz AFAD, Kızılay, UMKE, sağlık ekiplerimiz buraya doğru harekete geçtiler. Tabi kurtarma çalışmalarını buradaki vatandaşlarımız gerçekleştirdiler. Şu ana kadar bölgeye bu 4 köye bin 250 çadır sevk ettik. Çok yakın bir zaman dilimi içinde burada olurlar. Özellikle bu gece tedbirlerimiz alıyoruz. Hem vatandaşlarımızın, şu anda artçılarda devam ettiği için hasarlı evlerde kalmamaları için çadır kurulacak. Jandarma Bölge Komutanımız da buradalar. Jandarmamız da bu çadırların kurulması hususunu pratik bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Ayrıca bu köy, hem küçükbaş, hem de kısmen büyükbaş hayvancılığın yapıldığı bir köy. Şimdi onlara da Tarım Bakanlığı'ndan çadırlar gelene kadar bizim büyük çadırlarımız var. Onları vereceğiz. Hayvanlar bu çadırların içinde bu geceyi, Tarım Bakanlığı'ndan gelen çadırlar gelene kadar onlarda soğukta kalmasınlar diye muhafaza etmeye çalışacağız. Onun dışında sıcak yemek dahil olmak üzere Van Valimiz ve Van Büyükşehir Başkan Vekilimiz hemen 2 bin kişilik yemeği bu köylere yönelik hazırladı. Allah beterinden muhafaza etsin. 09.30 itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettik. Yani ilk önce İran Hoy'da olunca bizim sınırlarımıza yönelik nasıl bir etkisi olduğunu hem valiliğimizden, hem AFAD ekiplerimizle değerlendiricince saat 09.15 gibi bu ihbarı alınca Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştık. İlk önce gelen bilgi 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiğiydi. Daha sonra 9 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisi geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı vatandaşlarımızın yalnız bırakılmaması ve deprem yaralarının sarılmasına yöneliktir."

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR, EVLERE GİRMEYİN

Bakan Soylu deprem bölgesinde yaptığı açıklamalarda vatandaşları hasarlı evlere girmemeleri konusunda uyardı. Hem temkinli hem de tedbirliyiz diyen Bakan Soylu, "Artçı depremler devam ediyor. Hem temkinli hem de tedbirliyiz. Özellikle buradan tekrar söylüyorum. Yani bir şey olmaz diye hasarlı binalara girmek en büyük tehlike olarak karşımızda durmaktadır. Onun için yapmamız gereken devletimizin, kurumlarımızın ortaya koyduğu uyarılara bir şekilde uymak. İnşallah buradaki deprem yaralarının da en kısa sürede saracağız ama kayıplarımız var. Cenabı Allah'tan rahmet, başsağlığı diliyorum. Allah beterinden korusun. Tüm Türkiye'ye Van’ımıza Başkale’mize başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.

AFAD: VATANDAŞLARIMIZ HASARLI YAPILARA GİRMEMELİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca, (AFAD), İran'ın Türkiye sınırına yakın bölgede meydana gelen ve Van'da da hissedilen depremin ardından, vatandaşların hasarlı yapılara girmemeleri uyarısında bulunuldu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, İran'ın Hoy şehri yakınlarında Türkiye sınırına yakın bölgede saat 08.53'te 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin Türkiye sınırına yakın olması sebebiyle Van'ın Başkale ve Saray ilçelerinde de hissedildiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"AFAD'dan 13 arama kurtarma ekibi ile Başkale ilçe jandarma, 112 acil ve UMKE ekipleri olay bölgesine sevk edilmiştir. Van il AFAD lojistik depodan ilk etapta 144 adet aile tipi çadır olay bölgesine gönderilmiştir. Türk Kızılay ekipleri olay bölgesine sevk edilmiştir. Vatandaşlarımızın, Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır" denildi. Açıklamada ayrıca, bölgedeki gelişmelerin takip edildiği kaydedildi. ANKARA, (DHA)

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SONLANDIRILDI

AFAD, İran'ın Hoy şehri yakınlarında meydana gelen Van'da yıkıma neden olan 5.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin, yeni bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Alınan bilgilere göre, enkaz altında kalan vatandaşımız kalmadığı için arama kurtarma çalışmaları sonlandırılmıştır. İhtiyaca yönelik kullanılmak üzere ilk etapta 1160 adet 16,5 metrekare çadır, 120 adet 28 metrekare çadır, 6 bin 120 adet battaniye, 616 adet yatak ve bin adet ısıtıcı bölgeye sevk edilmiştir."

VALİ BİLMEZ: DEPREMDE 8 KİŞİ ÖLDÜ, 18 KİŞİ YARALANDI

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, depremin yaşandığı Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde incelemelerde bulunup, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileklerinde bulundu.

Vali Bilmez, "Can kaybının yaşanmasına neden olan bir hasar meydana gelmiştir. Az önce AFAD, Jandarma, Çevre Şehircilik Müdürlerimizle birlikte hava yoluyla depremin yaşandığı mahallelerde incelemelerde bulunduk. En çok can kaybı Özpınar Mahallesi'nde yaşandı. Şu an ordayız. Şu anda köylerde enkaz altında herhangi bir kişinin olmadığı, her 4 köyümüzde de yıkımlar gerçekleşmiştir. Özpınar köyünde 4'ü çocuk, 3'ü yetişkin ve Güvenli köyünde de 1 kişi olmak üzere toplam 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hastaneye sevk edilen 18 vatandaşımız mevcuttur. Özellikle bu bölge hayvancılıkla uğraşıyor. Ahırların daha çok zarar gördüğünü tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. 18 yaralımız da hastaneye ulaştırılmıştır. Hepimizi geçmiş olsun, vefat edenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağılığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılalara da Allah'tan acil şifalar diliyorum. Köylerimiz elbirliği ile birbirlerine destek olarak yaralarını sarmaya çalışıyorlar" dedi.

VAN'DA ÖĞRENCİLER KORKTU

İran Türkiye’ye sınır Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sırasında Van'da deshane öğrencileri, sarsıntıyla birlikte kendilerini dışarı attı. Büyük panik yaşayan öğrenciler, cep telefonları ile ailelerini arayarak iyi olduklarını söyledi. Bir süre dışarıda bekleyen öğrenciler, daha sonra dershaneye girdi. Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)

BAŞKALE'DE KERPİÇ EVLER YIKILDI

İran’ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde, Van'ın Başkale ilçesine bağlı sınırın sıfır noktasındaki Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler mahallerinde bazı kerpiç ev ve ahırlar yıkıldı. Bazı evlerde de çatlaklar oluştu. Bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in de bölgeye gitmek için yola çıkacağı belirtildi.

Bu arada Valilik'ten yapılan açıklamada, "İran’ın Hoy kentinde meydana gelen deprem sonrası Başkale ilçemizin Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler mahallesinde hasar meydana gelmiştir. AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi" denildi. Feyat ERDEMİR- Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)

GELENLER MAHALLESİ'NDE ÇOK SAYIDA EV YIKILDI

İran'ın Türkiye’ye sınır Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde Van'ın Başkale ilçesi Gelenler Mahallesi'nde çok sayıda ev yıkıldı. Bazıları da hasar gördü. Evleri yıkılanlar gözyaşı döktü. Mahallede, ahırların yıkılması sonucu çok sayıda büyükbaş hayvanın da enkaz altında kaldığı bildirildi. Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)